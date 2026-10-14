Lào Cai: Thu thuế đất phi nông nghiệp thuận tiện hơn nhờ chuyển đổi số

Số thu nhỏ, ý nghĩa lớn

Quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không chỉ nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách mà còn góp phần nắm rõ thông tin chủ sử dụng đất, diện tích, mục đích sử dụng và hiện trạng từng thửa đất, qua đó giúp cơ quan chức năng nắm chắc biến động của từng thửa đất và nghĩa vụ tài chính liên quan.

Để tối ưu hóa quy trình này, công tác rà soát và chuẩn hóa dữ liệu thuế được xem là giải pháp mang tính chiến lược.

Việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không chỉ dừng lại ở mục tiêu thu chính xác số thuế phát sinh, loại bỏ thất thu mà còn đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu đất đai với hệ thống quản lý người nộp thuế.

Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số chính xác, nhất quán, từ đó phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho xã hội.

Người dân phường Văn Phú thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Năm 2026, toàn tỉnh Lào Cai dự ước thu 22,4 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong đó, kết quả thực hiện 9 tháng đạt gần 18,4 tỷ đồng, bằng 82,1% dự toán được giao, tạo thuận lợi để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cả năm.

Nhiều địa phương đã có kết quả đáng ghi nhận, minh chứng cho công tác tuyên truyền, quản lý bộ thuế và ý thức chấp hành nghĩa vụ tài chính của người dân đang được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Nổi bật là phường Sa Pa với số thu 1,9 tỷ đồng, đạt 173,5% kế hoạch; xã Tằng Loỏng thu 514,9 triệu đồng, đạt 171,6% kế hoạch. Trong khi đó, phường Lào Cai có số thu cao với 4,124 tỷ đồng, tương đương 85,7% kế hoạch được giao. Cùng nằm trong nhóm các địa phương đạt kết quả cao, phường Âu Lâu ghi nhận số thu đạt 808 triệu đồng, hoàn thành 80,8% kế hoạch được giao.

Các tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile.

Góp phần vào kết quả trên là sự chủ động, tích cực của các đơn vị thuế cơ sở trong quản lý nguồn thu. Tại Thuế cơ sở 6, hiện đang quản lý 88.959 cá nhân, hộ gia đình thuộc diện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đã trừ miễn giảm), với tổng số thuế dự kiến thu khoảng 8,9 tỷ đồng.

Phó Trưởng Thuế cơ sở 6 - Nguyễn Xuân Đức cho biết: "Thuế cơ sở 6 đã triển khai công tác thu ngay từ đầu năm. Đồng thời, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, đúng thời hạn. Thuế cơ sở 6 đặt mục tiêu 90% người nộp thuế, tương ứng khoảng 80.000 hộ, thực hiện giao dịch và nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile".

Bước tiến về số hóa

Để đạt được mục tiêu tăng tỷ lệ nộp thuế điện tử, hình thành thói quen tra cứu, kê khai trực tuyến và giảm thời gian thực hiện thủ tục trực tiếp, các đơn vị thuế cơ sở đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, các tổ chuyển đổi số cộng đồng vào cuộc để tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile và tích hợp tài khoản ngân hàng.

Cán bộ Thuế cơ sở 7 hướng dẫn người dân nộp thuế.

Tại các địa bàn, cơ quan thuế tổ chức hội nghị tập huấn trực tiếp cho tổ trưởng tổ dân phố, đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường lập các điểm thu lưu động.

Tại đây, cán bộ thuế được tăng cường để hỗ trợ người dân thực hiện thao tác trên ứng dụng eTax Mobile, ưu tiên những người chưa quen với phương thức giao dịch điện tử và kịp thời giải đáp các vướng mắc phát sinh.

Bà Phan Thu Hương - Tổ trưởng dân phố số 1, phường Văn Phú cho biết: “Tôi nhận thấy việc chuyển đổi số trong thu thuế rất là tốt. Thay vì phát tờ phiếu đến từng nhà như mọi năm, năm nay, ngành thuế đã đổi mới phương thức, thông tin qua nhóm Zalo cộng đồng, giúp người dân thuận tiện tiếp cận và tạo điều kiện để tổ dân phố thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Một giải pháp then chốt được ngành thuế triển khai song song là gắn việc thu thuế điện tử với công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế.

Các thuế cơ sở tích cực thực hiện "làm sạch" dữ liệu, đối chiếu các trường hợp thông tin mã số thuế, căn cước công dân, số điện thoại chưa đầy đủ hoặc chưa đồng bộ. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, người nộp thuế sẽ thuận lợi hơn trong các giao dịch điện tử sau này.

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Phó Trưởng Thuế cơ sở 7 - Đào Đức Thủy cho biết: “Thuế cơ sở 7 đã phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, thông báo và hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp hỗ trợ, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Mục tiêu là để người dân thấy rằng, nộp thuế điện tử rất đơn giản, thuận tiện, minh bạch và có thể thực hiện ngay trên điện thoại, qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan thuế, vừa phục vụ người nộp thuế tốt hơn, đáp ứng chương trình chuyển đổi số của ngành thuế”.

Hiện Thuế cơ sở 7 quản lý khoảng 8.532 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, với hơn 10.000 thông báo nộp thuế và tổng số thuế dự kiến khoảng 1,1 tỷ đồng.

Những kết quả tích cực trong 9 tháng qua là nền tảng vững chắc để Thuế tỉnh Lào Cai hoàn thành vượt mức dự toán thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cả năm. Việc chuẩn hóa dữ liệu, mở rộng thanh toán điện tử và tăng cường hỗ trợ người nộp thuế đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, hướng tới nền hành chính thuế hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.