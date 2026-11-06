Lào Cai thu nộp ngân sách hơn 6,67 tỷ đồng từ xử lý vi phạm thị trường

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Theo Sở Công Thương, trong tháng 10/2026, lực lượng Quản lý thị trường đã đã kiểm tra 96 vụ, xử lý 81 vụ với 91 hành vi vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 493 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 304 triệu đồng.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường toàn tỉnh đã kiểm tra 802 vụ, xử lý 744 vụ với 782 hành vi vi phạm. Tổng giá trị xử lý đạt hơn 11,83 tỷ đồng, trong đó số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6,67 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 5,15 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, các đội Quản lý thị trường đã tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông, kinh doanh hàng hóa. Trọng tâm là phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là đối với các mặt hàng có nguy cơ vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ, an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh truyền thống, lực lượng chức năng chú trọng giám sát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử. Đây là lĩnh vực còn nhiều khó khăn trong xác minh chủ thể kinh doanh, nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa.

Đặc biệt, những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, lực lượng Quản lý thị trường sẽ triển khai các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trực tuyến, kiểm soát an toàn thực phẩm và đo lường hàng hóa. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và giữ ổn định thị trường.