Lào Cai: Thu ngân sách gần 17.800 tỷ đồng sau 10 tháng

Theo số liệu của tỉnh Lào Cai, tổng thu ngân sách 10 tháng năm tăng 1.765,7 tỷ đồng so với kết quả 9 tháng. Đáng chú ý, thu cân đối ngân sách đạt 104,5% dự toán tỉnh giao, cho thấy nhiều nguồn thu vẫn duy trì kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 17.793,7 tỷ đồng, tăng 16,84%. Ảnh: Laocai.gov.vn

Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất tiếp tục gặp khó khăn. Khoản thu này mới đạt 3.663,2 tỷ đồng, tương đương 34,58% dự toán tỉnh giao, giảm 13,34% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khối tỉnh, kết quả thu mới đạt 17,2% kế hoạch.

Ở cấp xã, phường, kết quả thu ngân sách có chuyển biến khi có 63/99 địa phương hoàn thành dự toán, tăng 13 địa phương so với tháng 9. Có 14 địa phương đạt từ 83,3% đến dưới 100% dự toán; còn 22 địa phương chưa đạt mốc tiến độ 10 tháng.

Bên cạnh đó, tại một số địa bàn trọng điểm, nguồn thu từ đất vẫn chưa đạt kỳ vọng. Tại phường Sa Pa, đến ngày 30/10, tổng thu ngân sách đạt 1.234,1 tỷ đồng, bằng 33,5% dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 498 tỷ đồng, mới bằng 15,6% kế hoạch 3.200 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do 3 dự án lớn đang gặp vướng mắc, ảnh hưởng đến nguồn thu dự kiến khoảng 2.420 tỷ đồng.

Với kết quả trên, dù thu cân đối ngân sách đã vượt dự toán Trung ương giao, Lào Cai vẫn đối mặt áp lực lớn trong việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo dự toán tỉnh giao năm 2026.

Thời gian còn lại của năm, tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án, đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất, đồng thời tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, tạo cơ sở hoàn thành nhiệm vụ ngân sách cả năm.