Lào Cai thu ngân sách 9 tháng đạt gần 16.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 1.926 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 30/9 đạt 15.951 tỷ đồng.

Trong tổng thu, thu cân đối đạt 9.787 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán Trung ương giao và bằng 94,9% dự toán tỉnh giao.

Thu huy động đóng góp từ khai thác khoáng sản đạt 611,7 tỷ đồng, bằng 509,7% dự toán tỉnh giao. Thu xổ số kiến thiết đạt 62,9 tỷ đồng, bằng 90% dự toán Trung ương giao và 90% dự toán tỉnh giao.

Đối với thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu đạt 2.256 tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán Trung ương giao và 94% dự toán tỉnh giao.

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Lào Cai thuận lợi, góp phần duy trì nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Đáng chú ý, thu từ tiền sử dụng đất đạt gần 3.234 tỷ đồng, mới bằng 51,3% dự toán Trung ương giao và 30,5% dự toán tỉnh giao, trong đó, khối tỉnh thực hiện hơn 1.303 tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán; khối xã, phường thực hiện 1.930 tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán.

Mặc dù tổng thu ngân sách tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2025, song tiến độ thực hiện dự toán tỉnh giao vẫn còn khoảng cách khá lớn. Trong những tháng cuối năm, tỉnh tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, nhất là thu từ tiền sử dụng đất, đồng thời duy trì kết quả ở các khoản thu cân đối và thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu.

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Hoạt động khai thác khoáng sản tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất và tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách được xem là những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026.