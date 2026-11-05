Lào Cai: Thu ngân sách 10 tháng đạt gần 17.800 tỷ đồng

Cụ thể, tổng thu ngân sách 10 tháng tăng 1.765,7 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm. Thu cân đối đạt 104,5% dự toán tỉnh giao. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất mới đạt 3.663,2 tỷ đồng, bằng 34,58% dự toán tỉnh giao, giảm 13,34% so với cùng kỳ. Riêng khối tỉnh, khoản thu này mới đạt 17,2% dự toán.

Tổng thu ngân sách 10 tháng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tăng 16,84% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở cấp xã, phường, kết quả thu ngân sách có chuyển biến khi có 63/99 địa phương hoàn thành dự toán, tăng 13 địa phương so với tháng 9. Có 14 địa phương đạt từ 83,3% đến dưới 100% dự toán; còn 22 địa phương chưa đạt mốc tiến độ 10 tháng.

Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất tại một số địa bàn trọng điểm còn gặp nhiều khó khăn. Tại phường Sa Pa, đến ngày 30/10, tổng thu ngân sách đạt 1.234,1 tỷ đồng, bằng 33,5% dự toán. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt 498 tỷ đồng, tương đương 15,6% so với kế hoạch 3.200 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do 3 dự án lớn đang vướng mắc, ảnh hưởng đến nguồn thu dự kiến khoảng 2.420 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, tỉnh Lào Cai tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất và tăng cường quản lý các nguồn thu.

Kết quả thu ngân sách 10 tháng cho thấy, dù nguồn thu cân đối đã vượt dự toán Trung ương giao, nhiệm vụ hoàn thành dự toán tỉnh giao vẫn còn nhiều áp lực. Đặc biệt, việc tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất và tăng cường quản lý các nguồn thu là những nhiệm vụ quan trọng để địa phương hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2026.