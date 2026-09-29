Lào Cai thu hút trên 832 triệu USD vốn FDI trong 9 tháng qua

(Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì ổn định.

Trong tháng 9/2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai đã cấp 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Veneta Việt Nam của Công ty Nien Made Enterprise Co., Ltd., với tổng vốn đầu tư 102 triệu USD, tương đương khoảng 2.662 tỷ đồng. Với quy mô vốn đầu tư lớn, dự án góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tính đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 68 dự án FDI được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai hoạt động, với tổng vốn đăng ký 832,15 triệu USD, tương đương khoảng 21.715 tỷ đồng.

Lũy kế đến tháng 9/2026, tổng vốn FDI thực hiện đạt 599,28 triệu USD, tương đương khoảng 15.566 tỷ đồng, bằng 72% tổng vốn đăng ký. Nguồn vốn thực hiện chủ yếu tập trung vào các hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng, mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn cơ bản duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.

Các dự án FDI hiện tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản; khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp dệt may; năng lượng; du lịch và dịch vụ. Một số dự án của các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các dự án FDI vẫn gặp một số khó khăn. Một số dự án thực hiện chậm tiến độ đăng ký do thời gian hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, giải phóng mặt bằng và phòng cháy, chữa cháy còn kéo dài.

Hạ tầng kỹ thuật tại một số khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hệ thống xử lý nước thải và các công trình hạ tầng phụ trợ, cũng ảnh hưởng đến việc thu hút và triển khai các dự án FDI.

Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tiếp tục được tăng cường; các thủ tục liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp, đất đai và môi trường được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ theo quy định, góp phần tạo điều kiện để các dự án FDI tiếp tục được triển khai trên địa bàn./.