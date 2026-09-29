Lào Cai thu hút 11 dự án với tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng

Khu công nghiệp Phú Xuân, tại xã Gia Phú (Lào Cai).

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai Vương Trinh Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo quỹ đất sạch và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đã xúc tiến, phê duyệt và trình phê duyệt được 11 dự án với tổng vốn đầu tư gần 17.500 tỷ đồng.

Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tham mưu và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 5 khu công nghiệp mới với tổng quy mô 1.255,29ha, tổng vốn đầu tư 13.989 tỷ đồng; bao gồm: Khu công nghiệp Bản Qua tại xã Bát Xát, quy mô 76,39ha, tổng vốn đầu tư 1.360 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phú Xuân tại xã Gia Phú, quy mô 300ha, tổng vốn đầu tư 3.277 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phú Xuân 1 tại xã Gia Phú, quy mô 200ha, tổng vốn đầu tư 2.185 tỷ đồng; Khu công nghiệp Võ Lao tại xã Võ Lao, quy mô 482,6ha, tổng vốn đầu tư 5.171 tỷ đồng và Khu công nghiệp Cam Đường tại phường Cam Đường, quy mô 196,3ha, tổng vốn đầu tư 1.996 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Bản Qua tại xã Bát Xát (Lào Cai).

Ngoài ra,Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với:Dự án xây dựng cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tại Khu cửa khẩu Kim Thành, quy mô 7,87ha, vốn đăng ký đầu tư là 860,223 tỷ đồng.Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cạn Kim Thành tại xã Bát Xát, quy mô 50ha, vốn đăng ký đầu tư là 1.388,2 tỷ đồng. Đồng thời, cũng chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận nhà đầu tư đối với 4 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến, dịch vụ thương mại khác.

Theo Trưởng Ban Khu kinh tế tỉnh Lào Cai Vương Trinh Quốc, năm nay, Lào Cai có bước tiến lớn trong thu hút đầu tư nhờ một số đột phá về: Cải cách hành chính với “Cơ chế Luồng xanh”, hình thành chuỗi cung ứng thông minh, chuyển hướng thu hút hạ tầng đồng bộ, công nghiệp xanh, cũng như giải pháp công tác thu hút đầu tư và duy trì, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh...