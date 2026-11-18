Tỷ lệ thu hồi và xử lý khác về kinh tế đạt khoảng 98,7%

Chiều 17/11, ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn Thanh tra Chính phủ với UBND tỉnh Lào Cai

Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh triển khai 98 cuộc thanh tra tại 209 cơ quan, đơn vị; ban hành 75 kết luận đối với 63 cuộc thanh tra. Qua đó, phát hiện sai phạm kinh tế hơn 37,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 25,7 tỷ đồng và thu hồi hơn 21,8 tỷ đồng.

Đối với việc thực hiện 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh hoàn thành 34/50 kiến nghị; tỷ lệ thu hồi và xử lý khác về kinh tế đạt khoảng 98,7%.

Cùng với xử lý sau thanh tra, Lào Cai tập trung giải quyết vướng mắc trong quản lý tài sản công và triển khai các dự án. Đến ngày 31/10, tỉnh xử lý, khai thác 489/635 cơ sở nhà, đất dôi dư, còn 146 cơ sở cần tiếp tục giải quyết. Địa phương tháo gỡ khó khăn cho 406 dự án, đồng thời xác định 184 dự án cần tiếp tục xử lý.

Về công tác tiếp công dân, toàn tỉnh ghi nhận 5.595 lượt; tiếp nhận 7.576 đơn, tăng 12,29%. Trong số vụ việc thụ lý, tỉnh giải quyết 37/45 vụ khiếu nại và 11/14 vụ tố cáo. Thanh tra tỉnh hoàn thành số hóa 1.893 hồ sơ thuộc phạm vi triển khai.

Tăng cường đối thoại, rà soát hồ sơ và giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành nêu những khó khăn liên quan đến xác định giá đất, xử lý đất có nguồn gốc nông, lâm trường, giải phóng mặt bằng, bàn giao công trình điện nông thôn và xử lý tài sản công dôi dư.

Ông Nguyễn Trung Triều - Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai báo cáo công tác thanh tra

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, một số cơ sở nhà, đất có công năng chuyên biệt, giá trị lớn, gây khó khăn trong chuyển đổi hoặc đấu giá. Tỉnh kiến nghị Trung ương có cơ chế phù hợp để tháo gỡ; đồng thời quan tâm tăng cường nhân lực, nghiệp vụ tiếp công dân cấp xã và hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ghi nhận nỗ lực của Lào Cai trong công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ông yêu cầu tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm 16 kiến nghị còn lại của Thanh tra Chính phủ cùng các kết luận tồn đọng; hoàn thành ban hành kết luận đối với 35 cuộc thanh tra còn lại trong năm 2026. Quá trình thực hiện phải xác định cụ thể người phụ trách, nội dung công việc, thời hạn và trách nhiệm.

Đối với các dự án khó khăn, tỉnh cần tập trung tháo gỡ 9 dự án còn vướng trên hệ thống, đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư, bảo đảm cập nhật, thống nhất dữ liệu.

Trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu tăng cường đối thoại, rà soát hồ sơ và giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Với những trường hợp công dân chưa đồng thuận, cơ quan chức năng cần giải thích, đối thoại trên cơ sở chứng cứ và quy định pháp luật.