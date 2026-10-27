Lào Cai: Thu giữ hơn 700kg trứng gà non có dấu hiệu hư hỏng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết vừa phối hợp với lực lượng Hải quan triệt phá thành công đường dây này, thu giữ hơn 700kg trứng gà non có dấu hiệu hư hỏng.

Lợi dụng danh nghĩa cư dân biên giới và khách du lịch, một đường dây khép kín gồm 30-50 đối tượng đã vận chuyển trái phép hàng tấn thực phẩm bẩn từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ mỗi ngày.

Trước đó, vào lúc 10h50 ngày 25/10, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Quang Lư (SN 1994) và Trần Đức Tiến (SN 1982, cùng trú tại Phường Lào Cai) đang xách lậu 60kg trứng gà non có dấu hiệu chảy nước, bốc mùi từ Trung Quốc.

Cùng lúc, mũi trinh sát thứ hai bất ngờ áp sát, khám xét kho hàng tại đường Triệu Quang Phục (phường Lào Cai), phát hiện thêm 641kg trứng gà non lậu do Vàng Văn Tuấn (SN 1986) canh giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được thuê sang Trung Quốc xé lẻ hàng cho vào ba lô ngụy trang, tuồn qua biên giới với giá 17.000 đồng/kg.

Để tránh bị theo dõi, nhóm cửu vạn liên tục đi lòng vòng qua các khu dân cư trước khi tập kết về kho. Tại đây, trứng được cấp đông bằng hệ thống container lạnh 40 feet, đóng thùng xốp rồi gửi xe khách liên tỉnh để tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ.

Toàn bộ kho hàng đều được lắp camera giám sát nghiêm ngặt và bố trí người cảnh giới dày đặc dọc đường./.