Ngày 28/11, ông Dương An Hải, Giám đốc Quản lý dự án (Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố sạt lở tại Km131+750 - Km131+900, Quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Thông xe một làn tại điểm sạt lở trên quốc lộ 279 qua Lào Cai.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường ngày 27/11, điểm sạt lở thuộc Gói thầu XL-03, dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, có chiều dài khoảng 150m, chiều cao mái sạt khoảng 80m.

Sự cố khiến rãnh dọc công trình phụ trợ bị ảnh hưởng, tôn hộ lan bị xê dịch. Đặc biệt, có 2 cột điện 35kV nằm trên đỉnh khối sạt bị đổ nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện. Khu vực này vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến.

Ngay sau khi xảy ra sự cố ngày 25/11, đơn vị thi công đã huy động máy móc, thiết bị túc trực tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân luồng giao thông và khẩn trương hót đất đá sạt lở. Đến ngày 27/11, tuyến đường đã được thông xe một làn.

Theo đánh giá sơ bộ của đoàn kiểm tra, nguyên nhân sạt lở là do mưa kéo dài từ ngày 15/11 đến 25/11, kết hợp với địa chất khu vực không đồng nhất, dẫn đến sạt lở cục bộ.

Để bảo đảm an toàn giao thông, đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu, vật tư, thiết bị và nhân lực tại khu vực sạt lở. Đồng thời, khẩn trương khảo sát, lập phương án xử lý, khắc phục lâu dài.

Việc khẩn trương xử lý điểm sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hạn chế nguy cơ ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 279.

Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (chưa bao gồm dự phòng) Tỉnh Lào Cai: Gói XL01 trị giá 495,86 tỷ đồng; XL02 trị giá 446,08 tỷ đồng; XL03 trị giá 375,73 tỷ đồng. Tỉnh Lai Châu: Gói XL04 trị giá 287,983 tỷ đồng; XL05 trị giá 261,827 tỷ đồng; XL06 trị giá 213,448 tỷ đồng; XL07 trị giá 364,018 tỷ đồng; XL08 trị giá 256,433 tỷ đồng. Địa bàn Yên Bái (cũ): Gói XL09 trị giá 319,451 tỷ đồng; XL10 trị giá 384,884 tỷ đồng; XL11 trị giá 555,405 tỷ đồng.