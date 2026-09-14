Lào Cai: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: laocai.gov.vn

9 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII:

1. Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Nghị quyết giao bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi năm 2026 vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài.

3. Nghị quyết quy định phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - tỉnh Lào Cai.

5. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách trung ương.

6. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai

7. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

8. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

9. Nghị quyết của kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh.

Ông Hoàng Giang - Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai - đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Đối với các nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, cần giao vốn và triển khai ngay đến các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, bảo đảm sử dụng hiệu quả từng đồng vốn ngân sách nhà nước.

Đối với việc phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn cụ thể, chi tiết; tăng cường kiểm tra, hỗ trợ cơ sở trong quá trình thực hiện. Phân cấp phải đi đôi với phân định rõ trách nhiệm; trao quyền phải gắn với điều kiện thực hiện, năng lực tổ chức và cơ chế kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn lực được quyết định sát thực tiễn, đúng mục tiêu, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao nhất.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, cần tổ chức triển khai theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị; ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn, lĩnh vực thực sự cấp thiết; gắn phòng, chống ma túy với bảo đảm an ninh, trật tự, an sinh xã hội và xây dựng địa bàn cơ sở an toàn, lành mạnh. Quyết tâm hoàn thành và giữ vững mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy theo Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập đã được chỉ ra, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường đối thoại, giải thích, vận động để tạo sự đồng thuận, đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thực chất, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030./.