Lào Cai: Thông qua 9 nghị quyết về nhân sự, đầu tư công, ngân sách

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất 100% thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Cao Minh Huyền.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng tân Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Trịnh Khắc Cường. Ảnh: laocai.gov.vn

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trịnh Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Trịnh Khắc Cường đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Cũng tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Lào Cai xem xét, quyết nghị nhiều cơ chế, chính sách và kế hoạch đầu tư công quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: laocai.gov.vn

Cụ thể, HĐND tỉnh xem xét dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; dự thảo Nghị quyết giao bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi năm 2026 vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài; cùng dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp đã xem xét Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - tỉnh Lào Cai; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương, đồng thời cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách trung ương.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt biểu quyết thông qua 9 nghị quyết, tập trung vào công tác cán bộ, phân bổ và sử dụng nguồn lực ngân sách, đầu tư công, phân cấp cho chính quyền cơ sở và kết quả giám sát chuyên đề.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của Kỳ họp. Ảnh: laocai.gov.vn

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Đối với việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu nhanh chóng giao vốn, triển khai đến các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ.

Các dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân cần được xem xét điều chuyển vốn sang những dự án có tiến độ tốt và nhu cầu bổ sung vốn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.

Về phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, ông Hoàng Giang lưu ý việc phân cấp phải đi đôi với phân định rõ trách nhiệm, điều kiện thực hiện, năng lực tổ chức và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, tỉnh cần ưu tiên nguồn lực cho những địa bàn, lĩnh vực cấp thiết, gắn công tác phòng, chống ma túy với bảo đảm an ninh, trật tự, an sinh xã hội và xây dựng cơ sở an toàn, lành mạnh.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua giám sát; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời tăng cường đối thoại, giải thích, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai kỳ vọng các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sớm đi vào cuộc sống, tạo sản phẩm và hiệu quả cụ thể, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.