Lào Cai thí điểm chuyển đổi số trong quản lý hoạt động khoáng sản

Sở Công Thương hiện đang quản lý 172 giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, gồm 45 mỏ nhóm I, 42 mỏ nhóm II và 85 mỏ nhóm III. Từ ngày 15/9/2026, Sở tiếp nhận thêm chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng. Khối lượng quản lý lớn, phạm vi lĩnh vực rộng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức theo dõi, giám sát hoạt động khai thác.

Khối lượng quản lý lớn, phạm vi lĩnh vực rộng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức theo dõi, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 455-TB/BCĐ ngày 30/4/2026 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh lựa chọn thí điểm tại hai nhóm khoáng sản. Cụ thể, mỏ apatit khai trường 32 và Làng Cáng 2 tại xã Hợp Thành, thuộc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai; mỏ đá vôi Mông Sơn tại xã Bảo Ái, thuộc Công ty Liên doanh Canxi Cacbonat YBB. Hai doanh nghiệp đã đăng ký tham gia.

Hệ thống dữ liệu dự kiến số hóa các thông tin cơ bản của mỏ như vị trí, địa danh, đặc điểm địa chất, trữ lượng, tài nguyên, hồ sơ pháp lý và quy hoạch. Phương án thí điểm tận dụng hạ tầng, thiết bị và dữ liệu sẵn có của doanh nghiệp; không đề xuất ngân sách để đầu tư thiết bị thuộc trách nhiệm doanh nghiệp trong giai đoạn này.

Tỉnh Lào Cai lựa chọn thí điểm chuyển đổi số trong quản lý hoạt động tại hai nhóm ﻿khoáng sản.

Hiện Sở Công Thương đang phối hợp với hai doanh nghiệp hoàn thiện 7 nội dung theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ, tập trung vào phạm vi triển khai, căn cứ pháp lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu, an toàn thông tin, nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Theo lộ trình, việc khảo sát hiện trạng, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng phương án kết nối sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Năm 2027, hệ thống vận hành thí điểm; tổng kết trong quý IV/2027 để xem xét nhân rộng từ năm 2028.

Dữ liệu khoáng sản cũng được thiết kế theo hướng dùng chung với lớp dữ liệu vùng nguyên liệu chiến lược của tỉnh. Qua đó, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đồng bộ, hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi hoạt động khai thác, nắm bắt thông tin kịp thời và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản.