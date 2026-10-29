Lào Cai: Thi công tăng ca, dự án công viên 70 tỷ đồng phấn đấu về đích sớm

Huy động tối đa nguồn lực

Ngày 29/10, ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại công trường dự án Công viên phường Yên Bái, các mũi thi công đang triển khai đồng thời, không khí lao động khẩn trương. Từ khu vực kè hồ, bồn hoa đến các tuyến đường dạo, từng hạng mục đang dần thành hình.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Yên Bái thường xuyên có mặt tại công trường để đôn đốc, đặt mục tiêu dự án về đích sớm 80 ngày.

Khởi công từ 21/9, đến nay, sau hơn 1 tháng thi công, khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục nền đạt tỷ lệ hoàn thành cao, là điều kiện để triển khai các công việc tiếp theo.

Cụ thể, hạng mục kè bê tông cốt thép đã hoàn thành 702m, đạt 80% khối lượng; công tác đào đất đạt 70%, đắp đất đạt 50%; xây tường bồn hoa dọc đường Yên Ninh đạt 80%. Công tác phá dỡ, di chuyển và tạo mặt bằng thi công đã hoàn thành. Đá lát các loại được tập kết đạt khoảng 30% khối lượng, trong khi hệ thống điện, cấp nước đang tiếp tục được triển khai.

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu chủ động bố trí nhân lực, thiết bị theo từng mũi thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi và tăng thời gian làm việc.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái cho biết, đơn vị đang huy động 3 máy xúc, 1 máy lu, 2 ô tô và 35-40 công nhân. Nhà thầu tổ chức thi công tăng ca.

"Thời tiết đang thuận lợi nên chúng tôi tập trung nhân lực, máy móc, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán", ông Việt chia sẻ.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.

Cùng tham gia thi công, Công ty TNHH Linh Huy Hoàng huy động 4 máy xúc, 2 ô tô chở đất, 1 máy lu và khoảng 35 công nhân. Theo ông Phùng Cao Bình, cán bộ kỹ thuật của đơn vị, nhà thầu đang tập trung nguồn lực để thực hiện đúng cam kết với chủ đầu tư, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa các hạng mục.

Trong bối cảnh giá cả vật liệu xây dựng và chi phí nhân công biến động, việc chủ động nguồn cung là một trong những giải pháp quan trọng để duy trì nhịp độ thi công.

Công trường nằm tại khu vực trung tâm, nơi có mật độ dân cư cao, việc tổ chức thi công phải hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Nhà thầu bố trí cán bộ phụ trách an toàn, vệ sinh môi trường; dựng rào chắn tại khu vực thi công, kiểm soát hoạt động ra vào của phương tiện và thực hiện vệ sinh xe, phương tiện vận chuyển khi ra khỏi công trường. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Yên Bái (chủ đầu tư dự án) kiến nghị UBND phường chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp giải quyết kịp thời vướng mắc về hệ thống điện cao thế, hạ thế và cấp nước sinh hoạt, tạo thuận lợi cho các mũi thi công.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Yên Bái, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, các đơn vị đã chuẩn bị phương án cung ứng vật liệu thông qua hợp đồng với các nhà cung cấp. Trên cơ sở tiến độ thực tế, nhà thầu chủ động đặt hàng, tập kết vật liệu theo từng giai đoạn, hạn chế nguy cơ gián đoạn thi công.

Đến cuối tháng 10, đá lát các loại được tập kết khoảng 80% khối lượng. Các vật liệu phục vụ thi công bê tông, kè và những hạng mục hạ tầng tiếp tục được cung ứng theo kế hoạch.

Đối với những biến động về giá, đại diện nhà thầu cho biết, ban giám đốc sẽ trực tiếp theo dõi, cập nhật tình hình thị trường và tham khảo giá vật liệu để có phương án điều hành phù hợp, bảo đảm hoạt động thi công duy trì liên tục.

Phấn đấu vượt tiến độ 80 ngày

Không chỉ là công trình chỉnh trang đô thị, dự án công viên phường Yên Bái được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan tại khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Lào Cai.

Bà Trần Quỳnh Liên, ở phường Yên Bái, chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi khi công viên được cải tạo, chỉnh trang khang trang, sạch đẹp hơn. Đây là khu vực trung tâm đông dân cư, có thêm không gian xanh, thoáng đãng để người dân tập thể dục, vui chơi, thư giãn là điều thiết thực. Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành để người dân được hưởng lợi".

Công viên 70 tỷ đồng ở Lào Cai đặt mục tiêu về đích sớm 80 ngày. (Ảnh phối cảnh 3D)

Dự án sẽ cải tạo đường dạo ven hồ, vỉa hè đường Yên Ninh, nâng cao cao trình tuyến đường kỹ thuật quanh hồ, thay mới hệ thống lan can và nâng cấp điện chiếu sáng.

Các hạng mục phụ trợ gồm nhà vệ sinh công cộng kết hợp nhà quản lý công viên, khu tập thể dục thể thao, chòi nghỉ, không gian ngoài trời dạng khán đài bậc cùng hệ thống cây xanh, bồn hoa.

Đáng chú ý, công trình được thiết kế có tuyến đi bộ, không gian nghỉ chân, cây bóng mát và những điểm nhấn kiến trúc. Hai biểu tượng cảnh quan, trong đó có biểu tượng "LÀO CAI PARK" tại khu vực đối diện Tỉnh ủy Lào Cai, góp phần tạo dấu ấn nhận diện cho không gian công viên sau khi hoàn thành.

Ông Phùng Cao Bình, Công ty TNHH Linh Huy Hoàng, cho biết, đội ngũ công nhân và cán bộ kỹ thuật cố gắng hoàn thành phần việc được giao, đáp ứng yêu cầu tiến độ để người dân sớm có thêm địa điểm vui chơi, ngắm cảnh và đi bộ.

Với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng mở rộng không gian xanh và nâng cao chất lượng cảnh quan khu vực trung tâm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Yên Bái, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng kế hoạch. Các nhà thầu tiếp tục phối hợp triển khai các hạng mục theo cam kết. Nếu không phát sinh yếu tố bất khả kháng, ảnh hưởng đến tiến độ, dự án phấn đấu hoàn thành trước 30/1/2027, vượt 80 ngày so với kế hoạch đề ra.

Nhằm tạo không gian xanh,UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải tạo cảnh quan và phát triển không gian xanh dọc tuyến đường nối Quốc lộ 37 – Quốc lộ 32C, đoạn cầu Bách Lẫm – cầu Tuần Quán, thuộc phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Dự án có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. UBND phường Yên Bái được giao quản lý dự án. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất dôi dư, xen kẹp dọc tuyến đường; từng bước chỉnh trang, hoàn thiện không gian đô thị, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch. Dự án sẽ thực hiện san nền, xây dựng hệ thống kè với chiều dài khoảng 1,3km và hệ thống đường dạo dài khoảng 1,5km. Các hạng mục cảnh quan gồm trồng cây xanh, thảm cỏ, xây dựng khu vui chơi trẻ em, khu thể dục ngoài trời và các khu quảng trường.

Hà Thắng