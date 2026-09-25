Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Ngày 23/9, UBND tỉnh Lào Cai quyết định thành lập Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 tại xã Xuân Ái, với diện tích 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 625 tỷ đồng.

Dự án do Công ty Cổ phần PH GREEN làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Doanh nghiệp được thành lập tháng 3/2026, có trụ sở tại Lào Cai, do bà Nguyễn Thị Thu Huyền làm người đại diện theo pháp luật.

Trong tổng mức đầu tư hơn 625 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư gần 94 tỷ đồng, tương đương 15%, phần còn lại dự kiến huy động từ vốn vay. Dự án có tiến độ thực hiện trong 23 tháng và thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Phối cảnh Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 tại xã Xuân Ái. Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Khu đất thực hiện dự án hiện chủ yếu là đất rừng sản xuất với hơn 45 ha và đất trồng cây lâu năm hơn 11 ha. Phần diện tích còn lại gồm đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông, sông suối, nghĩa trang và một số loại đất khác.

Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 được định hướng phát triển đa ngành, gồm chế biến nông, lâm, thủy sản; chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí, điện tử; công nghiệp hỗ trợ và chế biến công nghệ cao. Một số lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, hóa chất, thủ công mỹ nghệ cũng nằm trong định hướng thu hút đầu tư nếu phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15/9, UBND tỉnh Lào Cai đã bổ sung hai khu công nghiệp vào danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, Khu công nghiệp Minh Quân mở rộng có diện tích hơn 52 ha tại xã Âu Lâu, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng. Khu công nghiệp Lục Yên có quy mô 221 ha tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, với tổng vốn dự kiến 2.000 tỷ đồng.

Hai dự án hiện chưa được giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2030.

Theo định hướng phát triển công nghiệp, Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20 khu công nghiệp và 54 cụm công nghiệp, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng điện, nước, xử lý môi trường, giao thông và logistics nhằm tăng khả năng thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh.