Lào Cai tháo gỡ, giải quyết 408 dự án tồn đọng, kéo dài

Đến nay, đã có 408 dự án được tháo gỡ, giải quyết hoàn thành, góp phần khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án

Theo báo cáo 10 tháng năm 2026 của Sở Xây dựng, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng, chậm tiến độ, kéo dài trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kết luận, kế hoạch, văn bản chỉ đạo; UBND tỉnh thành lập Tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp xử lý đối với từng dự án.

Tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính cùng các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát, tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc lĩnh vực quản lý.

Kết quả, có 4 dự án do Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư đã được tháo gỡ, giải quyết hoàn thành (các dự án thuộc các phường của thành phố Lào Cai cũ), gồm: san gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bên phải đường B12, phường Bình Minh; mở rộng tuyến đường B10, đoạn từ B5 đến B6, phường Nam Cường; san gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật nhà ở xã hội khu Lâm Viên, phường Nam Cường; hạng mục mặt bằng hai bên đường Trần Hưng Đạo kéo dài, đoạn từ Km0+00 đến Km1+544.

Lào Cai tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Việc tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư xây dựng, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, từng bước đưa các công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của tỉnh.