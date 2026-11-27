Trong bối cảnh Lào Cai đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và chuyển đổi số, nguồn nhân lực khoa học - công nghệ ngày càng giữ vai trò then chốt.

Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, trong đó có Nghị quyết 87 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 44 của HĐND tỉnh và Chương trình hành động 144, hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 400 nhân lực chất lượng cao vào năm 2030, gắn thu hút với trọng dụng và hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, công tác thu hút, trọng dụng nhân tài khoa học - công nghệ vẫn còn một số điểm nghẽn: cơ chế, chính sách đãi ngộ chưa thực sự đồng bộ; nguồn nhân lực chuyên sâu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số còn thiếu, nhất là tại cơ sở. Việc gắn đào tạo, giao nhiệm vụ với kết quả đầu ra và chính sách giữ chân nhân tài chưa tạo được sức hấp dẫn bền vững.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và địa phương đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều tham luận đi thẳng vào từng lĩnh vực, như: "Hoàn thiện chính sách thu hút, sử dụng và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong khu vực công", "Giải pháp thu hút, tuyển dụng, sử dụng và giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập", "Giải pháp thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học, công nghệ tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước" hay "Phát triển nguồn nhân lực chuyên môn, thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp bền vững tại tỉnh Lào Cai".

Nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần xác định rõ từng “bài toán” và vị trí việc làm ưu tiên để đặt hàng, giao quyền chủ động và đánh giá nhân tài bằng sản phẩm, giá trị đóng góp thực chất; kết hợp thu hút chuyên gia với đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại chỗ, phát huy vai trò của trí thức trẻ, nhà trường và doanh nghiệp.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Song Hào - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Các ý kiến, đề xuất và kiến nghị tại hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Qua đó, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, tạo nền tảng vững chắc để Lào Cai phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.