Lào Cai tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng điện

Toàn cảnh hội nghị sáng 11/11. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Theo ngành công thương tỉnh Lào Cai, tỉnh có tiềm năng lớn về phát triển nguồn điện, nhất là thủy điện, đồng thời đang triển khai nhiều dự án năng lượng trong quy hoạch. Hệ thống lưới điện trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, song yêu cầu phát triển nguồn và lưới điện trong giai đoạn tới được dự báo tiếp tục gia tăng.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, nhu cầu sử dụng điện của tỉnh được dự báo tăng mạnh, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những dự án sản xuất quy mô lớn. Điều này đặt ra yêu cầu về đầu tư hạ tầng điện đồng bộ, nâng cao năng lực truyền tải, phân phối và giải tỏa nguồn điện. Trong đó có vai trò quan trọng của các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác cung ứng điện, đầu tư phát triển nguồn và lưới điện, phối hợp vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Các ý kiến tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đấu nối và giải tỏa công suất; đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đơn vị điều độ và chủ đầu tư nhằm khai thác hiệu quả nguồn điện, bảo đảm vận hành hệ thống an toàn, ổn định.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị điều độ, truyền tải điện và chủ đầu tư nhà máy thủy điện trong công tác bảo đảm cung ứng điện thời gian qua.

Tổng Giám đốc EVNNPC ghi nhận, chia sẻ những khó khăn, kiến nghị của các đơn vị, doanh nghiệp và bày tỏ mong muốn các vướng mắc sớm được tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư phát triển nguồn và lưới điện trên địa bàn.

Nhất trí cao với định hướng của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Tổng Giám đốc EVNNPC nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ nguồn điện, lưới điện và phụ tải, tránh tình trạng nguồn điện chờ lưới điện, lưới điện chờ nguồn điện hoặc phụ tải, gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Theo đó, EVNNPC sẽ tăng cường phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện và phụ tải lớn; đồng thời dự kiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhằm thiết lập cơ chế phối hợp, chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư và theo dõi tiến độ thực hiện.

Ông cũng đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với ngành điện ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, đặc biệt trong việc xác định phương án đấu nối, khả năng giải tỏa công suất và lộ trình đầu tư hạ tầng lưới điện, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Tổng công ty Điện lực miền bắc báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Đánh giá tổng quan, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành điện và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trong công tác bảo đảm cung ứng điện. Hiện nay, toàn tỉnh có 108 nhà máy thủy điện đang vận hành với tổng công suất gần 1.800 MW; sản lượng điện thương phẩm 10 tháng đầu năm 2026 đạt gần 4 tỷ kWh, tăng 6,64% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong các đợt nắng nóng, các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn đã chủ động phối hợp điều chỉnh thời gian phát điện, với công suất huy động lớn nhất đạt 1.145 MW, góp phần quan trọng bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh Lào Cai đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, nhu cầu sử dụng điện được dự báo tăng mạnh, với công suất cực đại từ khoảng 833 MW năm 2026 lên 1.550 đến 1.718 MW vào năm 2030. Tuy nhiên, hạ tầng lưới điện tại một số khu vực chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn điện và phụ tải; một số công trình truyền tải chậm tiến độ, khả năng giải tỏa công suất còn hạn chế, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ hệ thống điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Trong khuôn khổ Hội nghị, EVNNPC đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 10 đơn vị chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý vận hành, góp phần bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của các doanh nghiệp trong công tác phối hợp điều độ, huy động nguồn điện, đặc biệt trong những thời điểm phụ tải tăng cao, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện miền bắc.

TÂM THỜI