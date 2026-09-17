Lào Cai: Tháo dỡ nhiều dụng cụ bẫy chim, thả 7 cá thể chim ngói về tự nhiên

Công an xã Cốc San và lực lượng kiểm lâm tháo dỡ dụng cụ bẫy chim, thả các cá thể chim ngói về môi trường tự nhiên.

Tại khu vực đồng ruộng thuộc thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, Công an xã phối hợp với Kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát phát hiện một lưới bẫy chim và một lồng bẫy, bên trong có 7 cá thể chim ngói. Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng chưa xác định được người đặt các dụng cụ trên.

Công an xã Cốc San và lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản, tháo dỡ, tiêu hủy các dụng cụ bẫy chim; đồng thời thả 7 cá thể chim ngói về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng tháo dỡ lưới và các dụng cụ được sử dụng để bẫy, bắt chim tại xã Yên Thành.

Trước đó, ngày 15/9, Công an xã Yên Thành phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra tại các thôn Xuân Lai, Trung Tâm và Đồng Tha, phát hiện 6 lưới với tổng chiều dài khoảng 300 m, 25 cọc tre và 5 con cò giả được dựng tại khu vực đảo hồ Thác Bà, có dấu hiệu được sử dụng để bẫy, bắt chim hoang dã, chim di cư.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định được người đặt các dụng cụ. Toàn bộ số lưới được tháo dỡ; 5 con cò giả và 3 bụi cây được sử dụng phục vụ việc bẫy, bắt chim được tiêu hủy, phá dỡ. Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư.