Lào Cai - Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác, hướng tới kết quả cụ thể

Tham gia Đoàn công tác tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Võ Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Mở rộng không gian hợp tác giữa hai địa phương

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác tỉnh Lào Cai, đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng được đón Đoàn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm và định hướng các nội dung hợp tác trong giai đoạn mới; đồng thời định hướng một số nội dung trọng tâm trong quan hệ phối hợp giữa hai địa phương, nhất là phát huy thế mạnh, tiềm năng của mỗi bên để mở rộng không gian liên kết, tăng cường kết nối doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định việc tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương là một trong những giải pháp quan trọng để phát huy vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa và cùng thúc đẩy phát triển. Với những lợi thế có tính bổ trợ, Lào Cai và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, nhất là kết nối thị trường, chuỗi cung ứng, logistics, phát triển sản phẩm, du lịch và nguồn nhân lực.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời nhấn mạnh, đây là dịp để hai địa phương trao đổi, thống nhất những định hướng hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đồng chí Dương Quốc Huy, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị tiếp tục giao Thành phố phát huy mạnh mẽ hơn vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, tạo sức lan tỏa đối với các vùng và cả nước.

Lào Cai trân trọng chúc mừng những thành tựu, vị thế mà Thành phố mang tên Bác đã đạt được; đồng thời tin tưởng Thành phố tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước.

Lào Cai đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, trong đó xác định tăng cường hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh là hướng đi thiết thực nhằm kết nối nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng cho cả hai địa phương, trên phương châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Dương Quốc Huy cho rằng, Lào Cai và Thành phố Hồ Chí Minh có những lợi thế khác biệt nhưng có tính bổ trợ rõ nét. Lào Cai là tỉnh biên giới, có hệ thống cửa khẩu kết nối với thị trường Trung Quốc, có thế mạnh về kinh tế biên mậu, logistics, nông - lâm sản, khoáng sản, dược liệu, du lịch và văn hóa.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh có thị trường lớn, nguồn lực mạnh, công nghệ hiện đại và mạng lưới doanh nghiệp rộng khắp. Đây là cơ sở để hai địa phương kết nối nguồn lực, mở rộng không gian liên kết và cùng tạo ra những giá trị mới.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Chuyển từ kết nối sang tạo ra kết quả

Trong quá trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hai địa phương đã có nền tảng phối hợp thông qua các chương trình liên kết vùng, kết nối cung - cầu, hội chợ, xúc tiến du lịch và các sự kiện chung. Hệ thống đầu mối của các cơ quan xúc tiến, sở, ngành và doanh nghiệp từng bước được hình thành.

Tuy nhiên, hoạt động hợp tác trực tiếp trong thương mại và đầu tư còn chưa nhiều. Việc kết nối doanh nghiệp phần lớn được thực hiện thông qua các chương trình liên kết vùng hoặc sự kiện chung; chưa có đầy đủ số liệu định lượng về giá trị hợp đồng, doanh thu sau kết nối, số dự án đầu tư hình thành hay số doanh nghiệp duy trì giao dịch sau chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý làm tăng chi phí vận chuyển, đi lại và duy trì kết nối; sản phẩm Lào Cai muốn vào hệ thống phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh cần đáp ứng yêu cầu về nguồn cung ổn định, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn hàng hóa và logistics. Công tác xúc tiến đầu tư cũng cần chuyển mạnh sang cung cấp thông tin cụ thể về dự án, quỹ đất, hạ tầng, thủ tục và tiến độ xử lý hồ sơ.

Đối với du lịch, hoạt động liên kết đã có độ phủ về truyền thông, nhưng việc xây dựng sản phẩm liên vùng, chương trình bán chung, chia sẻ dữ liệu khách và đánh giá hiệu quả theo lượng khách trao đổi giữa hai địa phương chưa được thể hiện đầy đủ. Báo cáo cũng đề nghị hai bên thống nhất bộ chỉ tiêu theo dõi sau xúc tiến, thay vì đánh giá chủ yếu qua số lượng sự kiện được tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Từ thực tế đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề nghị hai địa phương không chỉ xác định “có gì để hợp tác?”, mà quan trọng hơn phải làm rõ “hợp tác bằng cách nào, ai làm, bắt đầu từ đâu và sản phẩm, kết quả đạt được là gì?”. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Tập trung vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao

Theo đề xuất của Lào Cai, hai địa phương sẽ tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; kết nối các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp.

Hai bên có thể ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp, quản lý cửa khẩu, logistics, du lịch và quản lý đô thị; đồng thời hợp tác xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử.

Một hướng hợp tác quan trọng khác là kết nối năng lực sản xuất, công nghệ và mạng lưới doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh với vùng nguyên liệu, quỹ đất, các khu, cụm công nghiệp của Lào Cai; phát triển chuỗi giá trị đối với các sản phẩm như quế, chè, chuối, dứa, dược liệu, rau quả ôn đới, cá nước lạnh, gỗ rừng trồng và các sản phẩm có tiềm năng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong lĩnh vực logistics và kinh tế cửa khẩu, Lào Cai đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hệ thống phân phối, logistics và cảng biển của Thành phố Hồ Chí Minh với Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai; nghiên cứu phát triển các luồng hàng hai chiều, vận tải đa phương thức, kho bãi, kho lạnh và trung tâm trung chuyển.

Hai địa phương cũng định hướng đẩy mạnh hợp tác quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng, nhà ở xã hội; xúc tiến đầu tư, thương mại, thương mại điện tử; liên kết du lịch, văn hóa, di sản, thể thao; giáo dục, y tế, đào tạo nghề, việc làm, an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Riêng du lịch, hai bên tiếp tục kết nối doanh nghiệp lữ hành, vận tải, lưu trú và dịch vụ để hình thành các tuyến, chương trình liên vùng; kết nối các điểm đến của Lào Cai như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, Vườn quốc gia Hoàng Liên với Thành phố Hồ Chí Minh và các thị trường khách trong nước, quốc tế.

Định hướng hợp tác trọng tâm để hai địa phương tiếp tục trao đổi, nghiên cứu và cụ thể hóa trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm: kết nối kinh tế, doanh nghiệp và đầu tư, hình thành các chuỗi giá trị hai chiều; tăng cường kết nối doanh nghiệp hai địa phương trong các lĩnh vực logistics, chế biến, công nghiệp, du lịch; khai thác lợi thế cửa khẩu Lào Cai để mở rộng thị trường Trung Quốc, đưa sản phẩm, doanh nghiệp Lào Cai tham gia sâu hơn vào mạng lưới phân phối, dịch vụ của Thành phố.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tăng cường hợp tác về quy hoạch, tổ chức không gian phát triển, đô thị và khu, cụm công nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị theo mô hình TOD, khai thác hiệu quả quỹ đất gắn với các đầu mối hạ tầng lớn; phát triển khu công nghiệp công nghệ cao, xanh, sinh thái, tuần hoàn và tăng cường kết nối các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp.

Đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa, chuyển từ xúc tiến, quảng bá sang cùng phát triển sản phẩm và thị trường; kết nối doanh nghiệp lữ hành, điểm đến, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc và kết hợp tài nguyên văn hóa Lào Cai với năng lực sáng tạo, thiết kế, truyền thông, công nghệ của Thành phố.

Hợp tác về quản trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn; ưu tiên số hóa cửa khẩu, logistics thông minh, quản trị và chia sẻ dữ liệu, ứng dụng AI trong công vụ, quản lý du lịch và đô thị; đồng thời đào tạo nhân lực và kết nối chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ.

Quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị; trao đổi kinh nghiệm số hóa công tác Đảng, quản lý đảng viên, đánh giá cán bộ theo kết quả công việc, xây dựng chính quyền số và khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã hai địa phương trao đổi về kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức, vận hành bộ máy, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và mong muốn tăng cường hợp tác của tỉnh Lào Cai đối với Thành phố; đồng thời khẳng định Thành phố cơ bản thống nhất với các quan điểm, định hướng và những nội dung trọng tâm về hợp tác phát triển mà Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề xuất.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Lào Cai cần hướng tới tính thực chất, với các nội dung cụ thể, có lộ trình, đầu mối và trách nhiệm rõ ràng. Hai địa phương cần thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin hiệu quả, kịp thời kết nối cơ quan chức năng, doanh nghiệp và các lực lượng liên quan để nắm bắt cơ hội hợp tác, phát huy lợi thế của mỗi bên.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, cụ thể hóa 5 định hướng hợp tác do tỉnh Lào Cai đề xuất; đồng thời xác lập các kênh kết nối với các cơ quan chức năng của Lào Cai để triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, hợp tác cần được mở rộng theo hướng Thành phố không chỉ phát huy thế mạnh của mình mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội tại Lào Cai, nhất là trong khoa học - công nghệ, nông nghiệp, khoáng sản, lâm nghiệp, văn hóa, du lịch và thị trường, qua đó tạo thêm những giá trị mới, thúc đẩy sự phát triển của cả hai địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai và Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm.

Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất cao với các nội dung hợp tác được trao đổi và sẽ phối hợp triển khai với tinh thần đưa hợp tác Lào Cai - Thành phố Hồ Chí Minh sớm đạt kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển chung của hai địa phương.