Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong 11 tháng năm 2026 (tính đến ngày 11/11), toàn tỉnh thành lập mới 1.447 doanh nghiệp, đạt 96,5% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (1.500 doanh nghiệp).

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, có 1.431 đơn vị trực thuộc được thành lập mới, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 19.323 tỷ đồng.

Trong kỳ, toàn tỉnh có 1.138 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 578 doanh nghiệp giải thể và 568 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Đến nay, Lào Cai có 13.459 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký khoảng 178.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có khoảng 72.000 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động, với tổng vốn đăng ký khoảng 7.300 tỷ đồng.

Các hộ kinh doanh hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ; trong đó, khoảng 80% có quy mô nhỏ.

Tập huấn, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới năm 2026 cho các doanh nghiệp.

Cùng với phát triển số lượng doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp tiếp tục đóng góp nguồn lực đáng kể cho ngân sách địa phương.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 11/11, tổng số nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt gần 7.869 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp gần 4.169 tỷ đồng; doanh nghiệp nhà nước Trung ương hơn 3.009 tỷ đồng; doanh nghiệp liên doanh đầu tư nước ngoài hơn 377 tỷ đồng và doanh nghiệp nhà nước địa phương hơn 313 tỷ đồng.

Để tiếp tục thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư và triển khai dự án.

Để tiếp tục thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, thời gian tới, tỉnh Lào Cai tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư và triển khai dự án. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.