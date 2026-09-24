Lào Cai thành lập Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 quy mô 75 ha, vốn hơn 625 tỷ đồng

Tỉnh Lào Cai thành lập Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 có quy mô 75 ha, vốn đầu tư hơn 625 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN

Theo Quyết định số 3427/QĐ-UBND do UBND tỉnh Lào Cai ban hành, Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 có vị trí đắc địa tại xã Xuân Ái. Phía Tây cụm công nghiệp tiếp giáp với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phía Đông giáp sông Hồng, phía Bắc và Nam tiếp giáp đất nông nghiệp cùng các khu dân cư hiện hữu.

Về hiện trạng mặt bằng, Cụm công nghiệp quy hoạch rộng 75 ha chủ yếu là đất rừng sản xuất (45,26 ha) và đất trồng cây lâu năm (11,36 ha). Phần diện tích còn lại bao gồm đất ở nông thôn (6,82 ha), đất trồng lúa (5,32 ha) cùng đất giao thông, sông suối, nuôi trồng thủy sản và nghĩa trang.

Cụm công nghiệp Yên Hợp 2 được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành. Trong đó, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án chế biến nông, lâm, thủy sản; chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, điện, nước; cơ khí chế tạo, lắp ráp, điện tử; công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, sản xuất hóa chất, hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ.

Công ty Cổ phần PH GREEN được lựa chọn làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn 625,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ triển khai đồng bộ các hạng mục bên trong hàng rào bao gồm: san nền, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, khu hành chính - dịch vụ - kỹ thuật và trạm xử lý nước thải tập trung.

Tiến độ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến kéo dài 23 tháng kể từ ngày thành lập. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm nguồn vốn, tuân thủ nghiêm quy định về đầu tư, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, nhà máy xử lý nước thải tập trung bắt buộc phải hoàn thành trước khi tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp.

Sở Công Thương được giao nhiệm vụ đầu mối quản lý nhà nước, theo dõi và giám sát tiến độ dự án. UBND xã Xuân Ái phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân.