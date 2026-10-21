Lào Cai thành lập Cụm công nghiệp Xuân Ái rộng 75 ha, vốn đầu tư hơn 815 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3865/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Xuân Ái tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái. Theo quyết định, Công ty Cổ phần LAMSEN Industrial Lào Cai là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, với tổng mức đầu tư hơn 815,5 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Xuân Ái được định hướng phát triển đa ngành, với các lĩnh vực chủ yếu gồm chế biến theo chuỗi lạnh nông sản, lâm sản, thủy sản; sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và chế biến phụ phẩm nông nghiệp. Các ngành sản xuất công nghiệp dự kiến thu hút còn có lắp ráp hàng điện tử nhẹ, hàng tiêu dùng, máy móc và phụ tùng ô tô; chế tạo, lắp ráp, sửa chữa cơ khí; công nghiệp chế biến công nghệ cao; dệt may, giày dép và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

Bên cạnh đó, danh mục ngành nghề hoạt động tại cụm công nghiệp bao gồm may mặc kỹ thuật và phụ kiện thời trang xuất khẩu không sử dụng công đoạn nhuộm, giặt mài; sản xuất bao bì, in ấn, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân; thiết bị y tế, dụng cụ chính xác và bộ xét nghiệm chẩn đoán. Các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, phối trộn và đóng gói hóa phẩm hạ nguồn không tổng hợp hóa học, sản xuất điện, nước, công nghiệp nặng, luyện kim màu, hóa chất, logistics ngoại quan và thương mại điện tử xuyên biên giới cũng được xác định trong định hướng thu hút đầu tư.

Với quy mô 75 ha, dự án sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, thu gom và xử lý nước thải tập trung, chiếu sáng, cây xanh cùng các công trình hành chính, dịch vụ và kỹ thuật. Đây là những hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

Tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 39 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập cụm công nghiệp. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ và phạm vi được phê duyệt, tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Nhà máy xử lý nước thải tập trung phải hoàn thành trước khi tiếp nhận các dự án thứ cấp vào hoạt động, nhằm bảo đảm yêu cầu xử lý nước thải trong quá trình vận hành cụm công nghiệp.

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai được giao làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Xuân Ái. UBND xã Xuân Ái có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và quản lý cụm công nghiệp theo quy định.