Lào Cai: Thành lập 2 tổ công tác tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Theo quyết định, Tổ công tác số 1 do bà Nguyễn Thị Vi Huế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Tổ trưởng, phụ trách khu vực phía Bắc tỉnh.

Tổ công tác số 2 do bà Trịnh Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Tổ trưởng, phụ trách khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai.

Thành viên hai tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; lãnh đạo các ban quản lý dự án, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các xã, phường có dự án trọng điểm.

Thành lập 2 Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong GPMB các dự án trọng điểm. Ảnh: minh họa. laocai.gov.vn

Hai tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác GPMB đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định liên quan, bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Các tổ công tác có trách nhiệm thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các tổ báo cáo UBND tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Về chế độ báo cáo, các tổ công tác thực hiện báo cáo định kỳ hằng tuần vào thứ Năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công. Hai tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9/10/2026.