Lào Cai tham vấn xây dựng các khuyến nghị chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Tham dự hội thảo có các chuyên gia đến từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Economica Việt Nam, Viện nghiên cứu, dự án quốc tế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung phân tích thực trạng môi trường đầu tư, kinh doanh của Lào Cai; những vấn đề cần ưu tiên cải thiện và các cơ hội, thách thức đặt ra trong thời gian tới.

Nội dung tham vấn tập trung vào kết quả DCCI Lào Cai năm 2025, những vấn đề ưu tiên và định hướng cải thiện môi trường kinh doanh từ góc nhìn chính sách; đồng thời phân tích cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Lào Cai thông qua kết quả PCI 2.0 và mối liên hệ với DCCI Lào Cai.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các tham luận cung cấp thêm góc nhìn từ hệ thống chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh, qua đó đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả điều hành kinh tế.

Tại phiên thảo luận, đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn trong môi trường đầu tư, kinh doanh; các rào cản liên quan đến thủ tục hành chính, gia nhập thị trường, chi phí tuân thủ, chi phí thời gian; việc thực thi các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Các đại biểu cũng đề cập yêu cầu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lồng ghép yếu tố giới trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách.

Các chuyên gia phát biểu tại hội thảo.

Từ thực tiễn quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh, các đại biểu đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận thị trường, chính sách và các nguồn lực phát triển.

Các ý kiến tại hội thảo là nguồn thông tin thực tiễn để tỉnh tiếp tục hoàn thiện các khuyến nghị chính sách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động, phát triển trên địa bàn tỉnh.