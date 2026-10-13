Lào Cai thẩm tra loạt chính sách quan trọng trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII

Dự các hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự các hội nghị.

Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra 11 nội dung, tập trung các cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư công; quản lý đất đai, tài nguyên và phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các nội dung đáng chú ý gồm các dự thảo nghị quyết quy định mức chi tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; nội dung và phương án lồng ghép các nguồn vốn; cơ chế, chính sách và quy mô bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ban cũng thẩm tra các dự thảo nghị quyết về danh mục khu đất đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đồng thời, xem xét phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra 7 dự thảo nghị quyết, liên quan đến các quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý Nhà nước. Trong đó, trọng tâm là dự thảo quy định chế độ bồi dưỡng đối với người thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; điều chỉnh chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức và giao số lượng người hoạt động không chuyên trách năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, Ban Pháp chế cũng xem xét các dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ban Dân tộc thẩm tra 5 dự thảo nghị quyết, trọng tâm là các chính sách hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư tại vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, khu rừng đặc dụng và khu vực có tình trạng di cư tự do giai đoạn 2026 - 2030; chính sách hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại, phải di dời khẩn cấp và cá nhân thuộc hộ gia đình phải sơ tán do thiên tai.

Các nội dung khác gồm quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường; bãi bỏ các nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai và HĐND tỉnh Yên Bái trước sáp nhập ban hành; ban hành quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết; thẳng thắn chỉ ra những điểm cần điều chỉnh, bổ sung. Công tác thẩm tra chú trọng rà soát kỹ lưỡng, đánh giá căn cứ pháp lý, tính cần thiết, sự phù hợp với thực tiễn địa phương và khả năng cân đối nguồn lực triển khai thực hiện, hướng tới bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và khả thi cao nhất khi các nghị quyết được ban hành.

Quang cảnh hội nghị thẩm tra.

Lãnh đạo các Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc đề nghị cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến đại biểu; khẩn trương rà soát, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy định, rõ đối tượng, chuẩn thể thức trước khi trình Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10/2026.