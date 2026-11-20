Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại cơ quan Thanh tra Chính phủ và kết nối trực tuyến với UBND các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các phòng chuyên môn dự hội nghị.

Tham gia hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có lãnh đạo Thanh tra tỉnh và đại diện các phòng chuyên môn; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

Lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trước khi vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh tra Chính phủ có 19 vụ, cục, đơn vị; thanh tra các bộ có 22 đơn vị cấp cục, vụ; 89 đơn vị cấp phòng; 10 cơ quan thanh tra thuộc các tổng cục, cục thuộc bộ, thanh tra cơ yếu; 53 cơ quan, đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của 11 bộ và Thanh tra Bảo hiểm xã hội.

Cán bộ lãnh đạo các phòng của cơ quan Thanh tra tỉnh tham gia hội nghị.

Từ 1/6/2025, Thanh tra Chính phủ còn 22 cục, vụ, đơn vị; Thanh tra Chính phủ tiếp nhận nguyên trạng 12 thanh tra các bộ để thành lập 9 cục thanh tra chuyên ngành theo lĩnh vực, đồng thời kết thúc hoạt động của 5 đơn vị cấp vụ thuộc Thanh tra Chính phủ. Quá trình tinh gọn đã giảm 10 đầu mối cấp cục, vụ ở Trung ương; không tổ chức cấp phòng tại 4 vụ. Về nhân lực, Thanh tra Chính phủ tiếp nhận 542 công chức từ thanh tra các bộ, ngành.

Đối với Thanh tra tỉnh, thành phố, toàn quốc đã kết thúc hoạt động của 1.001 cơ quan thanh tra các sở và 694 cơ quan thanh tra cấp huyện; sau sắp xếp còn 34 thanh tra tỉnh, thành phố với 332 đơn vị cấp phòng, đội ngũ cán bộ thanh tra cấp tỉnh gồm 5.745 công chức.

Riêng các cơ quan thanh tra trong hệ thống quân đội, công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Cơ yếu và cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế và theo quy định pháp luật cũng có thay đổi nhất định. Đối với quân đội, hệ thống thanh tra từ 3 cấp giảm còn 2 cấp; Thanh tra Ngân hàng Nhà nước từ 63 đầu mối cấp tỉnh còn 15 đầu mối khu vực.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục được tăng cường sau sắp xếp.

Đánh giá mô hình tổ chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ, ưu điểm nổi bật sau sắp xếp là tinh gọn, giảm đầu mối, số người làm công tác thanh tra; số đơn vị cấp cục, vụ toàn ngành giảm từ 105 còn 25 đơn vị; cấp phòng giảm từ 2.167 xuống còn 477 phòng; cán bộ, công chức làm việc trong toàn ngành thanh tra giảm từ 15.169 còn 8.202 người.

Đối với ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai, sau sắp xếp, hoạt động thanh tra đã có sự tập trung nguồn lực, nâng cao tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình kiện toàn, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được duy trì; sự phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND cấp xã được tăng cường.

Sau sắp xếp, hoạt động thanh tra tại tỉnh Lào Cai đã có sự tập trung nguồn lực, nâng cao tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ.

Một số khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh Lào Cai được chỉ ra là: Địa bàn quản lý rộng với 99 xã, phường, khối lượng công việc lớn, tính chất nhiệm vụ ngày càng đa dạng; kết thúc hoạt động thanh tra cấp huyện phát sinh nhiều phần việc cần rà soát, xử lý; nguồn nhân lực làm công tác thanh tra có trình độ, năng lực chuyên sâu, giàu kinh nghiệm chưa nhiều.

Trong điều kiện thực tế, tỉnh Lào Cai đề xuất Thanh tra Chính phủ đẩy mạnh tham gia hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của cơ quan thanh tra phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sớm có hướng dẫn phân định trách nhiệm giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tỉnh Lào Cai cũng đề xuất Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn phân công địa bàn, việc tổ chức các đoàn thanh tra và bố trí lực lượng cần theo hướng linh hoạt, hiệu quả; hỗ trợ các tỉnh đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; ngành thanh tra tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và triển khai cơ chế khai thác dữ liệu thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.