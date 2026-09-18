Lào Cai tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch Biên giới Việt - Trung năm 2026

Hội chợ có chủ đề “Phát triển cùng chia sẻ - Hợp tác cùng hưởng lợi”, do UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và chính quyền nhân dân châu Hồng Hà tổ chức. Sự kiện dự kiến có từ 350- 500 gian hàng tiêu chuẩn, được bố trí tại hai khu vực trưng bày của Việt Nam và Trung Quốc.

Theo kế hoạch, khu gian hàng Việt Nam có khoảng 180 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó tỉnh Lào Cai được bố trí khu trưng bày riêng rộng 120 m²; khu gian hàng đặc biệt cấp quốc gia rộng 80 m². Tỉnh dự kiến lựa chọn khoảng 25 doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, kinh doanh và các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tham gia.

Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ gồm: nông sản, lâm sản, thủy sản, dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng.

Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ gồm: nông sản, lâm sản, thủy sản, dược liệu; máy - thiết bị, nguyên vật liệu, vật liệu xây dựng; hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng; giày dép, hàng tiêu dùng, sản phẩm gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ cùng các sản phẩm có thế mạnh khác của Việt Nam và tỉnh Lào Cai.

Hội chợ sẽ trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Lào Cai nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: khai mạc, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và bán sản phẩm, hội đàm kinh tế - thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối logistics, liên minh doanh nghiệp và hợp tác giữa các khu chức năng. Tỉnh Lào Cai cũng phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia được hỗ trợ về thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh và các điều kiện đưa người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu theo quy định. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% các khoản phí, lệ phí đối với người, phương tiện và hàng hóa khi làm thủ tục thông quan qua các cửa khẩu theo quy định hiện hành.

Thông qua việc tham gia hội chợ, Lào Cai hướng tới quảng bá sản phẩm, thương hiệu, hình ảnh địa phương; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.