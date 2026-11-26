Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo Thuế cơ sở 1; các chấp hành viên, công chức được phân công tham mưu, theo dõi công tác thi hành án hành chính.

Hội nghị cũng được kết nối từ điểm cầu trụ sở UBND tỉnh đến 25 điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm, tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thi hành án hành chính tại các địa phương.

Trong đó, chuyên đề thứ nhất tập trung trao đổi một số kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác thi hành án hành chính. Thông qua việc phân tích các tình huống thực tiễn, báo cáo viên của Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) làm rõ những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định hành chính của tòa án. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao kỹ năng tham mưu, phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Chuyên đề thứ hai đề cập những tồn tại, hạn chế và vi phạm phổ biến của UBND các cấp trong thi hành án hành chính qua thực tiễn công tác kiểm sát. Trên cơ sở những vấn đề được phát hiện qua hoạt động kiểm sát, báo cáo viên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân tích nguyên nhân, chỉ ra những nội dung cần khắc phục; đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật về thi hành án hành chính, hạn chế tình trạng chậm thi hành hoặc không thi hành các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Đối với chuyên đề thứ ba, các đại biểu được làm rõ trách nhiệm của UBND, chủ tịch UBND và yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Nội dung tập huấn nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các bản án, quyết định của tòa án; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh việc truyền đạt các chuyên đề, hội nghị dành thời gian để đại biểu tại các điểm cầu thảo luận, trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác thi hành án hành chính ở địa phương. Các vấn đề được trao đổi, giải đáp nhằm giúp các cơ quan, đơn vị thống nhất nhận thức và cách thức thực hiện, từng bước tháo gỡ những bất cập trong quá trình tổ chức thi hành án.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện và theo dõi công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn công tác. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành và tổ chức thi hành các bản án, quyết định hành chính của tòa án.

Việc tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là người đứng đầu, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm các bản án, quyết định hành chính được thi hành nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời củng cố kỷ luật, kỷ cương hành chính và tính nghiêm minh của pháp luật.