Lào Cai tham dự hội nghị trực tuyến về rà soát, tháo gỡ vướng mắc các công trình trọng điểm

Dự và chủ trì tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Lào Cai.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong lĩnh vực năng lượng, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án được xác định gắn với yêu cầu bảo đảm cung ứng điện và an ninh năng lượng. Bộ Công Thương đang rà soát các dự án chậm tiến độ, dự án có nguy cơ không đáp ứng tiến độ quy hoạch để nghiên cứu phương án xử lý, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch và bổ sung nguồn điện khi cần thiết.

Đối với các dự án chưa có nhà đầu tư, đã lựa chọn nhà đầu tư nhưng chậm hoàn thiện thủ tục hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát nguyên nhân, đôn đốc xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các nội dung liên quan trực tiếp đến Lào Cai cũng được đặt trong tổng thể tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, trong đó, dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được Quốc hội phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 24/8/2026; Chính phủ tiếp tục ban hành các văn bản triển khai, tạo cơ sở để đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư.

Đối với dự án này, dự án thành phần 1 đang triển khai thi công quảng trường tại 3 vị trí ga và hoàn thiện hồ sơ thiết kế tuyến kết nối, quảng trường của 15 ga còn lại để lựa chọn nhà thầu thi công trong quý IV/2026. Dự án thành phần 2 đang hoàn thiện thủ tục báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời phối hợp thúc đẩy thống nhất với phía Trung Quốc về hiệp định xây dựng cầu chung qua biên giới, làm cơ sở phê duyệt dự án trong quý IV/2026 và đàm phán hiệp định vay vốn.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư đang được các địa phương chủ động triển khai. Theo yêu cầu tiến độ, các địa phương cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất trụ sở cơ quan nhà nước và công trình công cộng trong tháng 11 và 12/2026; hoàn thành các phần việc còn lại trong quý II/2027 để phục vụ thi công đồng bộ.

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Trong lĩnh vực điện, một số dự án liên quan trực tiếp đến địa bàn Lào Cai đang được triển khai. Cụ thể, dự án đường dây 220kV Than Uyên - Trạm 500kV Lào Cai đã bàn giao mặt bằng 108/156 vị trí và 30/75 khoảng néo; dựng cột tại 89/156 vị trí, kéo dây 12/75 khoảng néo. Dự án hiện còn vướng mắc tại các vị trí giao chéo với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đang được điều chỉnh hướng tuyến.

Bên cạnh đó, dự án trạm biến áp 500kV Yên Bái và đường dây 500kV-220kV đấu nối, công suất 1.800MVA (dự kiến thực hiện giai đoạn 2027 - 2028), đã được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tại Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 23/6/2026. Chủ đầu tư đang triển khai các bước tiếp theo.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án năng lượng trọng điểm, nhất là các dự án điện khí và hệ thống truyền tải điện.

Đối với các dự án năng lượng, cần quản lý tiến độ theo từng mốc cụ thể, gồm thời điểm quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng, thay vì chỉ kiểm điểm tại mốc hoàn thành cuối cùng. Qua đó, phải sớm xác định những dự án có nguy cơ không đáp ứng tiến độ, nhất là các dự án có thời gian triển khai kéo dài.

Đối với lĩnh vực xây dựng, các đại biểu cho rằng tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2026 đã có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân gồm những vấn đề kéo dài như chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và những yếu tố đặc thù năm 2026 như giá vật liệu xây dựng, nhân công, nhiên liệu và tác động từ tình hình xung đột quốc tế.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lào Cai.

Các đại biểu thống nhất cần phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đại diện chủ sở hữu, địa phương và chủ đầu tư, đồng thời xác lập các mốc tiến độ cụ thể đối với từng dự án để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hạn chế tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định các dự án trọng điểm trong lĩnh vực công thương, xây dựng có vai trò quan trọng, góp phần tạo động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Thủ tướng yêu cầu không làm thay chức năng quản lý nhà nước, không thay thế trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư; cơ quan nào thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Phương thức chỉ đạo phải thực chất, hiệu quả, tập trung tháo gỡ những vấn đề liên ngành, liên địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát tiến độ, kịp thời cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ và xử lý ngay các vấn đề phát sinh. Phó Thủ tướng lưu ý không chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với các dự án trọng điểm, Phó Thủ tướng yêu cầu theo dõi tiến độ theo từng khâu, từ chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu đến triển khai thi công và đưa công trình vào vận hành, không chỉ kiểm điểm ở mốc hoàn thành cuối cùng. Theo Phó Thủ tướng, điểm nghẽn hiện nay chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện, do đó các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.