Lào Cai tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện 3 luật về quân sự, quốc phòng

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Quốc phòng, kết hợp trực tuyến đến 50 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Trong những năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện 3 luật đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao.

Đối với Luật Quốc phòng năm 2018, việc triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng và tăng cường quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội được triển khai hiệu quả, nhất là ở các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới và vùng biển, đảo.

Quân đội được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng cao. Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển đột phá, từng bước làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, chế tạo nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, có tổ chức chặt chẽ. Công tác huấn luyện, diễn tập, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ được thực hiện đúng quy định.

Lực lượng dân quân tự vệ biển, trong đó có các hải đội dân quân thường trực, từng bước phát huy vai trò trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dân quân tự vệ cũng là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, cả nước đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 6,5 triệu lượt người; duy trì 44 trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, mỗi năm giảng dạy cho hơn 876.000 sinh viên. Nội dung giáo dục được triển khai ở các cấp học, gắn với giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Đối với tỉnh Lào Cai, ngay sau khi 3 luật có hiệu lực, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng theo hướng tinh gọn, vững mạnh. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu.

Từ năm 2019 đến nay đã có hơn 240.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới…

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, chức sắc tôn giáo và tuyên truyền đến Nhân dân được thực hiện thường xuyên. Giáo dục quốc phòng và an ninh được tổ chức tại hơn 800 cơ sở giáo dục với trên 35.000 học sinh tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả quán triệt, tổ chức thực hiện và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Các ý kiến làm rõ những tác động của 3 luật đối với công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Báo Quân đội nhân dân

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, chú trọng tổng hợp những khó khăn, bất cập từ thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; gắn thực hiện pháp luật về quốc phòng với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 67 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.