Lào Cai tham dự Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi

Cùng tham gia chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Quốc Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Dự hội nghị có các bộ trưởng, thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Đảng Trung ương, cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (gọi tắt là Chương trình) được thực hiện theo hướng thống nhất, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực ở Trung ương, phối hợp với các bộ, ngành theo dõi, điều phối thực hiện chương trình. Tại địa phương, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực; UBND cấp xã trực tiếp tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các địa phương tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Về tổng nguồn lực thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2030 là 808.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 345.000 tỷ đồng, gồm 244.200 tỷ đồng vốn đầu tư công và 100.800 tỷ đồng kinh phí thường xuyên.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia với 7 nhóm nội dung, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực và tăng cường phân cấp cho địa phương.

Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% tổng mức đầu tư đối với các dự án tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn đặc biệt khó khăn; tối thiểu 70% kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất theo cơ chế nhiệm vụ dành trực tiếp cho người dân.

Kết quả thực hiện được đánh giá theo thang điểm 100, trong đó 60 điểm cho kết quả mục tiêu chuyên ngành, 30 điểm cho tiến độ phân bổ, giải ngân và 10 điểm cho mức độ hài lòng của Nhân dân.

Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, các bộ, ngành và địa phương phải hoàn thành việc rà soát nhiệm vụ, dự án và nhu cầu vốn, bảo đảm triển khai chương trình đồng bộ, đúng mục tiêu, đúng đối tượng và hiệu quả.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về cơ chế tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Đối với tỉnh Lào Cai, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, phân bổ nguồn lực và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng kế hoạch vốn được giao hơn 2.234 tỷ đồng; đến ngày 12/10/2026, giải ngân hơn 567 tỷ đồng, đạt 29,5% kế hoạch vốn đã phân bổ. Riêng nguồn vốn các chương trình giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài thời gian thực hiện, đã giải ngân 536.930/1.354.865 triệu đồng, đạt 39,6%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá cho biết, Lào Cai đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, giao kế hoạch vốn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện, đồng thời phân cấp cho cấp xã chủ động phân bổ nguồn lực. Tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn chương trình từ 95% trở lên đến hết ngày 31/12/2026.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Để nâng cao hiệu quả triển khai chương trình trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kiến nghị Trung ương sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển tiếp, thanh toán vốn; kịp thời thông báo, giao kế hoạch vốn năm 2027; ưu tiên bố trí nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, tỉnh đề xuất thống nhất hồ sơ, thủ tục thanh toán; tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã; bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí triển khai; nâng cao hiệu quả các dự án sinh kế và đẩy mạnh kết nối dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Ngay sau hội nghị, Lào Cai tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chuyển tiếp, nguồn vốn, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và chủ động giải quyết các khó khăn thuộc thẩm quyền, hướng tới thực hiện hiệu quả nguồn lực, bảo đảm quyền lợi và nâng cao đời sống người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai và phân bổ nguồn lực phù hợp với thực tiễn từng địa phương; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình.

Lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành phố phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế phối hợp, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai kế hoạch năm 2027, bảo đảm các chính sách hỗ trợ người dân được thực hiện liên tục, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kết luận hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, qua đó góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.