Lào Cai tham dự Hội nghị tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, phục vụ giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt những nội dung trọng tâm trong các văn bản kết luận, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị; đồng thời hướng dẫn triển khai Hướng dẫn 07 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Trọng tâm của hội nghị là hướng dẫn triển khai 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, gồm: xác định công việc, công đoạn, sản phẩm, số lượng sản phẩm và thời gian thực hiện; thay đổi công việc do tác động của chuyển đổi số, cơ chế tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị tiến hành đối chiếu, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực; xác định số lượng người cần thiết theo từng vị trí; đối chiếu với nguồn nhân lực hiện có để xây dựng phương án biên chế phù hợp; kiểm tra, xác nhận và gửi kết quả theo quy định. Đồng thời, sử dụng thống nhất 09 biểu nghiệp vụ trong Bộ Excel.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, nêu ý kiến và được giải đáp những vấn đề liên quan đến Hướng dẫn 07 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó có danh mục mã, kỳ thống kê, cách thức xác định và xây dựng phương án theo từng năm.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, vị trí việc làm giữ vai trò nền tảng trong công tác quản trị tổ chức và quản lý nhân lực của hệ thống chính trị. Đây cũng là căn cứ quan trọng để thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá cán bộ; quản lý biên chế và triển khai cải cách chính sách tiền lương.

Việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và yêu cầu công việc của từng cơ quan, đơn vị, gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể. Trong đó, cần làm rõ 4 vấn đề cốt lõi: Làm việc gì, tạo ra sản phẩm gì, ai chịu trách nhiệm và yêu cầu năng lực như thế nào.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thống nhất về khái niệm và phương pháp xây dựng vị trí việc làm, đồng thời vận dụng linh hoạt, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng khối, ngành và từng cấp. Quá trình triển khai cần kế thừa có chọn lọc những kết quả đã có, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để kịp thời tháo gỡ; cần phải bảo đảm tính đồng bộ theo chiều dọc từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã và theo chiều ngang giữa các cơ quan cùng cấp; gắn chặt với việc thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, việc triển khai phải bảo đảm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm và sản phẩm cụ thể. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, chủ động phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh. Kết quả hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới.