Lào Cai tham dự Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Trung tướng Phạm Đức Duyên – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ và lãnh đạo UBND một số tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Giàng Quốc Hưng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; đại diện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì tại điểm cầu Lào Cai.

Năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn Quân khu 2 được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách và huy động sự tham gia của Nhân dân trong cung cấp thông tin, khảo sát, xác minh địa bàn.

Tính đến ngày 31/10/2026, toàn Quân khu đã huy động hơn 43.600 ngày công thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; tìm kiếm, quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ, trong đó 396 hài cốt trên địa bàn trong nước và 33 hài cốt tại Lào, đạt 61,3% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và 52,32% chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai gắn với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, bảo đảm an toàn cho các lực lượng. Toàn Quân khu đã rà phá trên diện tích hơn 10.553 ha trong tổng số 11.740 ha, đạt 89,9% kế hoạch.

Lãnh đạo các sở, ngành của Lào Cai tham dự hội nghị.

Đối với nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, toàn Quân khu đã tổ chức lấy mẫu tại 174 nghĩa trang liệt sĩ với 11.366 mộ chưa xác định được thông tin, thu được 9.619 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện, đạt khoảng 85%; đã thu nhận 31.873 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đạt 96,16% số thân nhân tham gia lấy mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm; phân tích những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tiếp nhận, xác minh thông tin; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong thời gian tới.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Quốc Hưng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh khẳng định: “Tỉnh Lào Cai xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là Chiến dịch “500 ngày đêm” là nhiệm vụ chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Do đó, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vai trò nòng cốt; công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức.

Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 103 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trong đó xác minh được 94 thông tin chính xác; hoàn thành lấy mẫu tại 16/16 nghĩa trang với 1.251 mộ, đã bàn giao mẫu về Viện Pháp y quốc gia. Tỉnh đã huy động 7.388 ngày công, đào bới 15.183 m2, diện tích phát quang 697 ha, diện tích tìm kiếm 1.574/2050 ha. Từ đầu Chiến dịch đến nay đã tìm kiếm quy tập được 95 hài cốt liệt sĩ, tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ theo quy mô và nghi thức cấp tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng đề nghị các bộ, ngành hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tăng cường chia sẻ dữ liệu cho các địa phương để thực hiện; đề nghị Trung ương xem xét, nâng mức hỗ trợ thực hiện lấy mẫu, hoàn trả phần mẫu, kinh phí để tôn tạo lại phần mộ sau khi lấy mẫu; đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình tiếp nhận, quản lý, đối chiếu và khai thác kết quả ADN đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy trước thời điểm triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", hiện đang được lưu giữ tại các cơ sở giám định thuộc các bộ, ngành Trung ương; đề nghị Quân khu 2 hướng dẫn phân cấp cụ thể đối với cấp tỉnh được mua sắm một số vật tư, trang thiết bị...

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận có chất lượng, góp phần triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng chí nhấn mạnh, tại các tỉnh như: Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên..., cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành trên 60% chỉ tiêu của Chiến dịch trong năm 2026 và hoàn thành các chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm trong quý I/2027.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng ban chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng ban chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 đề nghị, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết các điểm nghẽn; tăng cường lực lượng, phương tiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, rà phá bom mìn, vật nổ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như: Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu.

Đẩy mạnh tuyên truyền, thu thập và chủ động khai thác thông tin về liệt sĩ; rút ngắn thời gian xác minh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý thông tin một cách khoa học.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; động viên, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai Chiến dịch và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ trước thời hạn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, bảo đảm an toàn tuyệt đối; thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu để truy cập, đối chiếu kết quả giám định ADN về danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, Quân Khu 2 đã trao tặng Bằng Khen cho 13 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.