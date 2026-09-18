Lào Cai tham dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thông tin chuyên đề “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới”.

Theo chuyên đề, kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%; các khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ đều đóng góp vào tăng trưởng chung.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 10%, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm đặt ra yêu cầu cao. Trong đó, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất khẩu và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chuyên đề cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm như: giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại phục vụ phát triển.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phường Văn Phú.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu xã Mường Khương.

Hội nghị kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tiếp đó, các đại biểu được đồng chí Vũ Duy Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”.

Nội dung chuyên đề tập trung đánh giá tình hình thế giới, khu vực; những kết quả nổi bật trong triển khai công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và những định hướng trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục bám sát những nội dung được thông tin tại hội nghị; trong đó tập trung tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; kết quả và định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí đề nghị chú trọng tuyên truyền việc thực hiện chuyển đổi số, các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực...

Các đại biểu tập trung nghiên cứu nội dung các chuyên đề.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, công tác tuyên truyền cần bám sát thực tiễn, lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả tuyên truyền, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội và thống nhất trong nhận thức, hành động.