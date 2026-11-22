Dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn vận động viên cùng đông đảo khán giả thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ khai mạc được tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, tận dụng không gian mặt nước và cảnh quan đô thị thay vì sân vận động như cách tổ chức trước đây. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại, gắn với những giá trị lịch sử và văn hóa đặc trưng.

Chương trình Nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Đại hội

Mở đầu buổi lễ là màn diễu hành của 36 đoàn thể thao, đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và các ngành Công an, Quân đội. Tham gia diễu hành, đoàn thể thao tỉnh Lào Cai có 50 thành viên, gồm lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh, các huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào dịp cả nước phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Một chiến thắng xứng đáng, một cái bắt tay trân trọng sau cuộc đấu, một cử chỉ nâng đỡ đối thủ khi vấp ngã… đều góp phần làm nên vẻ đẹp của thể thao và tinh thần cao thượng của con người Việt Nam.

Bước vào tranh tài ở 48 môn thi đấu tại Đại hội, đồng chí mong muốn các vận động viên phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm, khát vọng chinh phục, thi đấu với bản lĩnh và ý chí vững vàng; nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, cống hiến những màn so tài hấp dẫn, chất lượng, trên tinh thần trung thực, đoàn kết và cao thượng.

Từ khí thế của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng chí tin tưởng sẽ ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trên khắp mọi miền đất nước, sẽ có thêm nhiều em nhỏ cùng hàng triệu triệu người dân hào hứng, hăng hái tập luyện, cùng xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực, quỹ đất, mở rộng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho mọi người dân. Ngành thể thao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng nâng cao thành tích, tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc nhất, hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới.

Màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc trong chương trình Lễ khai mạc Đại hội.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa truyền thống xuất phát từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son trước khi tiến về sân khấu chính.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên, được dàn dựng thành hai chương: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Trong đó, chương đầu tiên lấy hình tượng dòng sông làm mạch chủ đạo, tái hiện quá trình hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam.

Ở chương II, hình tượng Thánh Gióng được lựa chọn làm biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của người Việt Nam. “Vươn vai Phù Đổng” mang đến không khí trẻ trung, mạnh mẽ, gắn với hành trình trưởng thành của vận động viên từ thể thao học đường, phong trào đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Đoàn thể thao tỉnh Lào Cai tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội.

Điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn với các môn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời với âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại để tăng hiệu quả thị giác, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật và thể thao.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội. Các vận động viên tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.

Đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X gồm 170 thành viên, trong đó có 131 vận động viên và 25 huấn luyện viên, tranh tài ở 14 môn thể thao. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 3 - 5 Huy chương Vàng, 4 - 6 Huy chương Bạc và ít nhất 8 Huy chương Đồng.

Tính đến ngày 20/11, đoàn thể thao Lào Cai đã hoàn thành thi đấu ở hai môn Kickboxing và Vovinam, bước đầu giành được 3 huy chương, gồm 1 Huy chương Bạc của vận động viên Trần Ngọc Ánh ở hạng cân 54 kg môn Kickboxing và 2 Huy chương Đồng môn Vovinam.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên Lào Cai tiếp tục bước vào tranh tài ở những nội dung còn lại. Trong đó, các môn thể thao thế mạnh như: Đua xe đạp, Boxing, Cử tạ và Bóng rổ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về thành tích cao cho tỉnh nhà.