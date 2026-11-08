Lào Cai: Test ma túy đột xuất gần 114.000 lượt trường hợp

Lào Cai đã tổ chức test ma túy đột xuất 113.903 lượt trường hợp.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp được kiểm tra, có nhiều người đã được test ma túy đột xuất trên 10 lần nhưng kết quả đều âm tính. Điều này cho thấy việc kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở. Đồng thời, tạo sức răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Cũng qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.150 trường hợp dương tính với ma túy, chiếm 1,01% tổng số lượt kiểm tra. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tập trung xác minh, truy xét, đấu tranh mở rộng, bắt giữ và khởi tố 423 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các trường hợp còn lại được xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào diện quản lý theo quy định.

Lực lượng chức năng phát hiện 1.150 trường hợp dương tính với ma túy.

Xét nghiệm ma tuý là một trong những giải pháp giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện các đối tượng sử dụng ma túy, đồng thời điều tra, truy xét, xử lý triệt để nguồn cung, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy trên toàn tỉnh.

Công an xã Trạm Tấu xét nghiệm ma tuý tại Đảng uỷ xã, 100% trường hợp âm tính.

Thời gian qua, công an các địa phương đã tổ chức xét nghiệm ma tuý đột xuất ít nhất 2 lần/tháng/1 đối tượng thuộc diện quản lý sau cai và người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, qua đó kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, từ đó đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm, kiên quyết làm trong sạch địa bàn.

Công an các địa phương cũng tổ chức xét nghiệm ma tuý tại các cơ quan, đơn vị cấp xã và các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, thể hiện rõ tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất đối với lái xe, công nhân và người lao động tại khu vực cửa khẩu Kim Thành.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh đang quản lý 5.801 đối tượng liên quan đến ma tuý (giảm 1.041 đối tượng so với trước khi ban hành Nghị quyết 51-NQ/TU), trong đó, 89 đối tượng thuộc diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; 1.642 đối tượng đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone; 1.666 trường hợp người cai nghiện bắt buộc và 2.404 đối tượng quản lý sau cai.