Lào Cai tập trung xử lý 18 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 635 cơ sở nhà, đất dôi dư, tăng 31 cơ sở so với tháng 9/2026 do được Trung ương chuyển giao bổ sung, trong đó, 617 cơ sở đã được xử lý hoặc phê duyệt phương án xử lý.

617/635 cơ sở, nhà đất dôi dư đã được xử lý hoặc phê duyệt phương án xử lý.

Cụ thể, 360 cơ sở đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, 257 cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý tài sản, hoàn thành bước đầu trong quy trình sắp xếp.

Tỉnh Lào Cai đang tập trung xử lý 18 cơ sở còn lại.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục tập trung rà soát, xử lý các trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư; chỉ đạo phê duyệt phương án xử lý đối với 18 cơ sở còn lại.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt đối với 257 cơ sở, bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.