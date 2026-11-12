Lào Cai tập trung xử lý 18 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính
Đến ngày 31/10/2026, tỉnh Lào Cai đã xử lý hoặc phê duyệt phương án xử lý 617/635 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đạt 97,17%. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 18 cơ sở chưa được xử lý, cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 635 cơ sở nhà, đất dôi dư, tăng 31 cơ sở so với tháng 9/2026 do được Trung ương chuyển giao bổ sung, trong đó, 617 cơ sở đã được xử lý hoặc phê duyệt phương án xử lý.
Cụ thể, 360 cơ sở đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, 257 cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý tài sản, hoàn thành bước đầu trong quy trình sắp xếp.
Thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục tập trung rà soát, xử lý các trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư; chỉ đạo phê duyệt phương án xử lý đối với 18 cơ sở còn lại.
Đồng thời, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt đối với 257 cơ sở, bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-tap-trung-xu-ly-18-co-so-nha-dat-doi-du-sau-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-post914289.html