Lào Cai: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu khai mạc phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Quyết định số 01-QĐ/TU ngày 4/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến nay, danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 được tổng hợp gồm 53 dự án, trong đó có 46 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 7 dự án ngoài ngân sách. Tổng mức đầu tư của 46 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước là hơn 47.038 tỷ đồng.

Qua rà soát, Ban Chỉ đạo đề xuất đưa 39 dự án vào phạm vi theo dõi, gồm 37 dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công và 2 dự án trọng điểm ngoài ngân sách.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, phát biểu tại phiên họp.

Trong số 37 dự án vốn đầu tư công có 23 dự án đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 14 dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa triển khai công tác này. Ban Chỉ đạo đề nghị đưa 14 dự án ra khỏi phạm vi theo dõi do đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Nhiều khó khăn cần tập trung tháo gỡ

Báo cáo rà soát cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn gặp khó khăn do mật độ dân cư đông, việc thu hồi đất ở, nhà ở gắn với chính sách tái định cư; hồ sơ, nguồn gốc sử dụng đất phức tạp bởi tình trạng chuyển nhượng nhiều lần, người sử dụng đất không thường trú tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, phát biểu tại phiên họp.

Tại các địa bàn vùng sâu, việc mời người dân đến kiểm đếm, công khai, ký xác nhận nguồn gốc đất và hoàn thiện phương án bồi thường còn gặp nhiều trở ngại; lực lượng thực hiện giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn mỏng, trong khi phải triển khai đồng thời nhiều dự án.

Các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo, phát biểu, thảo luận tại phiên họp.

Tập trung rà soát, làm rõ trách nhiệm trong triển khai các dự án trọng điểm

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tỉnh Lào Cai, các đại biểu đã tập trung trao đổi về việc rà soát danh mục dự án, tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu cho rằng, trong quá trình triển khai các dự án, cần rà soát kỹ từng nội dung, nhất là những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án tổ chức thực hiện. Đối với các dự án đã được xác định rõ về quy mô, phạm vi và hướng triển khai, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, không để phát sinh thêm khó khăn do chậm trễ trong xử lý hồ sơ, thủ tục.

Các thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tỉnh Lào Cai dự họp.

Các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, lựa chọn những dự án thực sự trọng điểm, có quy mô lớn và tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tập trung chỉ đạo, theo dõi và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, cần xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm của từng sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình tham mưu, thu hút đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức triển khai thực hiện.

Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không phân công nhiệm vụ chung chung, mà phải xác định cụ thể từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đối với từng lĩnh vực, từng dự án và từng phần việc.

Trong dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cần bổ sung, làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương; đồng thời xác định rõ cơ chế phối hợp, thời hạn xử lý và chế độ báo cáo khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi tiến độ và phối hợp giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn theo quy định. Vì vậy, các đơn vị phải chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo những nội dung phát sinh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ phạm vi thu hồi đất, nhu cầu tái định cư và các nội dung liên quan đến tài sản, công trình, hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng. Những nội dung chưa thống nhất cần được các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra, làm rõ và báo cáo cụ thể, tránh để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận buổi làm việc.

Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh, quy chế cần bảo đảm tính cụ thể, khả thi, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tránh tình trạng phân công chung chung, chồng chéo hoặc chỉ dừng ở việc tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo có vai trò chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của HĐND, UBND, các sở, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư.

Đồng chí yêu cầu phải xác định rõ danh mục các dự án trọng điểm, dự án có quy mô lớn, có tính chất quan trọng và những dự án cần tập trung chỉ đạo trong từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, các sở, ngành và cơ quan chủ trì có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và kết quả cần đạt được đối với từng dự án.

Đối với mỗi dự án, cần giao rõ trách nhiệm cho chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, trong đó xác định cụ thể các mốc công việc, thời gian hoàn thành và những nội dung cần phối hợp xử lý. Các sở, ngành chuyên môn phải được phân công theo dõi từng lĩnh vực, thường xuyên bám sát tiến độ, kịp thời hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, đối với những dự án có khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, cần phân loại, xác định rõ nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; không để kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với các dự án trọng điểm quốc gia, đồng chí Nguyễn Thế Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt. Quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy trình, quy định; đồng thời chủ động nhận diện, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả triển khai các dự án trọng điểm là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, cần chuyển mạnh từ tư duy “báo cáo khó khăn” sang chủ động hành động, đề xuất giải pháp và chịu trách nhiệm đến cùng đối với từng nhiệm vụ được giao.