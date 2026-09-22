Lào Cai tập trung khắc phục sạt lở khiến 40 hộ dân bị cô lập

Hiện trường vụ sạt lở với khối lượng hơn 5.000 mét khối xảy ra tại xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, tại hiện trường, một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống lòng đường, thuộc thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp với khối lượng khoảng trên 5.000 m3. Vụ sạt lở làm 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu thuộc thôn Gốc Gạo bị cô lập. Đến 20 giờ ngày 22/9, các phương tiện chưa thể lưu thông, người dân tạm thời đi bộ men theo triền đồi.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình và lên phương án khắc phục. Qua kiểm tra, lãnh đạo xã Tân Hợp yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp với thôn bản khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, phương tiện để xử lý đất, đá sạt lở, từng bước khơi thông tuyến đường, bảo đảm giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, căng dây cảnh báo, cử người hướng dẫn người dân di chuyển để bảo đảm an toàn.

Đến 20 giờ tối 22/9, các phương tiện chưa thể đi qua khu vực xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát

Tuy nhiên, do khu vực sạt lở với khối lượng lớn và nhiều đá. Trong quá trình khắc phục, đất đá tiếp tục sạt xuống và không bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tạm thời không di chuyển qua khu vực này. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chặt cây để tạo mặt bằng cho các lực lượng khắc phục, sớm thông đường bảo đảm việc đi lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Theo lãnh đạo xã Tân Hợp, vụ sạt lở xảy ra từ ngày 20/9, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, đến chiều 22/9, đất đá tiếp tục sạt xuống với khối lượng lớn.

Lãnh đạo xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: TTXVN phát