Lào Cai: Tập trung hoàn thiện dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số

Theo Công văn, bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như: Kết quả giải ngân kinh phí cho các lĩnh vực này còn thấp; một số dự án, nhiệm vụ chưa được phê duyệt chủ trương. Trong Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu, vẫn còn cơ sở dữ liệu chưa có dữ liệu thực, nhiều kết nối API chưa hoàn thành; tiến độ triển khai 08 bài toán lớn còn chậm.

UBND tỉnh yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường: Trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý; giao việc bảo đảm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); không “khoán trắng” cho đơn vị chuyên môn; Cử đúng thành phần tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc và các cuộc họp có liên quan; người dự họp phải nắm vững nội dung, có thẩm quyền đề xuất, quyết định.

Ảnh minh họa. Nguồn: CTTĐT

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối theo dõi nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu; Sở Tài chính là đầu mối về tài chính, nguồn lực; tổng hợp báo cáo hằng tháng về tình hình, kết quả thực hiện, gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh) trước ngày 15 hàng tháng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu. Tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thành các cơ sở dữ liệu chưa có dữ liệu thực, các kết nối API còn dang dở; phân công cán bộ cập nhật thường xuyên, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ những cơ sở dữ liệu chưa kết nối được. Kết quả dữ liệu phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, hoàn thành Chiến dịch trước ngày 30/10/2026 và báo cáo tiến độ hằng tuần.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin đối với Kho dữ liệu tập trung và Cổng dữ liệu mở; xây dựng Khung quản trị dữ liệu của tỉnh, hoàn thiện Khung kiến trúc số. Các cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và y tế được yêu cầu làm sạch, cập nhật, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Riêng dữ liệu văn bằng, chứng chỉ sẽ được làm sạch, gắn với số định danh và tích hợp trên VNeID.

Trong cải cách thủ tục hành chính, tỉnh yêu cầu bảo đảm 82 dịch vụ công thiết yếu vận hành ổn định trên Cổng Dịch vụ công quốc gia mới; xử lý các lỗi kỹ thuật, nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa và tái sử dụng dữ liệu. Đồng thời, rà soát thành phần hồ sơ, quy trình và giao diện dịch vụ công, loại bỏ những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu, chấm dứt việc yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ, dữ liệu đã có. Từ tháng 11/2026, các cơ quan, địa phương sẽ tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng VNeID và chữ ký số miễn phí trên VNeID khi được triển khai.

Đối với 08 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các cơ quan chủ trì phải xác định rõ mốc sản phẩm, chỉ tiêu và nguồn lực; bảo đảm nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu thị trường, có sản phẩm đầu ra và sự tham gia của doanh nghiệp. Tỉnh cũng yêu cầu rà soát các sản phẩm có khả năng thương mại hóa, hình thành chuỗi giá trị gắn với doanh nghiệp và đề xuất cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, an ninh mạng và dữ liệu.