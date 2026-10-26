Lào Cai tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2026

Quang cảnh cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Ngoại vụ; lãnh đạo Công an tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh cùng lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, chuỗi sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 6/11/2026 đang được triển khai theo kế hoạch. Các đơn vị phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị trước ngày 31/10.

Đến nay, nhiều nội dung quan trọng đã được xây dựng, hoàn thiện, gồm chương trình, kịch bản, tài liệu, phóng sự truyền thông và 7 bài tham luận; trong đó, có 5 tham luận của doanh nghiệp trong nước, 2 tham luận của doanh nghiệp Trung Quốc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

Hội nghị chính thức dự kiến diễn ra lúc 14 giờ ngày 4/11 tại Trung tâm Hội nghị phường Lào Cai. Tại hội nghị, tỉnh dự kiến trao 5 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết 5 thỏa thuận hợp tác với 10 doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tính đến ngày 24/10, có 332 đại biểu trong nước xác nhận tham dự. Phía Trung Quốc có 6 đơn vị xác nhận tham dự với 22 đại biểu và đăng ký trưng bày sản phẩm; 2 đơn vị đang chờ xác nhận.

Cùng với hội nghị chính thức, nhiều hoạt động bên lề đang được chuẩn bị. Lễ khánh thành nhà máy sản xuất, chế biến quế dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng 4/11. Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp có 62 đơn vị đăng ký tham gia với 85 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, OCOP, công nghệ cao gắn với du lịch và văn hóa địa phương.

Ngày 5/11, các đại biểu dự kiến khảo sát vùng nguyên liệu chuối tại xã Phong Hải và nhà máy sản xuất, chế biến quế tại xã Xuân Quang.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; trao đổi về công tác tổ chức, hoàn thiện tài liệu, nội dung phóng sự tuyên truyền và phương án bảo đảm an ninh, đối ngoại phục vụ chuỗi sự kiện.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị, nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác tham mưu, chuẩn bị.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị đã được xác định cụ thể tại Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 16/9/2026 của UBND tỉnh. Việc điều chỉnh thời gian tổ chức sang tháng 11 không làm thay đổi các nhiệm vụ đã được phân công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh để điều phối các nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng tổ chức. Đối với không gian trưng bày sản phẩm, tạo điều kiện cho các đơn vị có nhu cầu đăng ký quảng bá, đồng thời quản lý quy mô hợp lý, bảo đảm không vượt quá 100 gian hàng.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xác định cụ thể thành phần lãnh đạo Bộ tham dự lễ khánh thành nhà máy và hội nghị chính thức.

Đồng chí cũng đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau chuỗi sự kiện.

Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026 là dịp để địa phương tăng cường kết nối với nhà đầu tư, doanh nghiệp; mở rộng cơ hội hợp tác, quảng bá tiềm năng và nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.