Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chứ Tỉnh ủy; đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh phiên họp.

Toàn tỉnh hoàn thành 370/577 nhiệm vụ có thời hạn

Theo báo cáo, trong tháng 11, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chuyển trọng tâm từ ban hành văn bản sang tổ chức thực hiện, lấy sản phẩm cụ thể, khả năng ứng dụng thực tế và kết quả có thể đo lường làm thước đo hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nền tảng, dữ liệu, hạ tầng, nhân lực và kinh phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn tiến độ thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Cơ quan Thường trực đã tham mưu tổ chức 2 hội nghị, ban hành 19 văn bản chỉ đạo, điều hành việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06. Đến ngày 13/11/2026, toàn tỉnh hoàn thành 370/577 nhiệm vụ có thời hạn, đạt 64,1%, tăng 3 điểm phần trăm so với quý III; số nhiệm vụ quá hạn giảm từ 9 xuống còn 7. Kho dữ liệu tập trung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh đã được khai trương, đưa vào vận hành; 100% thôn, tổ dân phố được phủ sóng di động.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Đáng chú ý, qua rà soát 615 nhiệm vụ đang thực hiện, Cơ quan Thường trực đề xuất hợp nhất, loại khỏi danh mục những nhiệm vụ trùng lặp, không có sản phẩm cụ thể. Việc chuẩn hóa nhằm tạo cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ một số nhiệm vụ còn chậm; việc phân bổ, giải ngân kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án đầu tư còn vướng mắc trong hoàn thiện thủ tục, thẩm định, phê duyệt; có nhiệm vụ chưa có kết quả báo cáo.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành và các địa phương phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11; thảo luận các chuyên đề chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2027. Đồng thời, xem xét kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế theo báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; việc cụ thể hóa Luật Dữ liệu và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Gắn tiến độ thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW . Đồng thời nhấn mạnh, thời gian từ nay đến hết năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành còn lớn. Vì vậy, các cấp, ngành phải tập trung cao độ, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, bảo đảm nhiệm vụ được giao có kết quả cụ thể, đúng tiến độ.

Đồng chí yêu cầu thống nhất sử dụng danh mục nhiệm vụ chung của tỉnh trên cơ sở rà soát, chuẩn hóa, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót nhiệm vụ; hoàn thành báo cáo Trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trước ngày 30/11/2026. Đối với các nhiệm vụ đã quá hạn, chưa có kết quả theo Thông báo kết luận số 7672/TB-CQTT và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thành, gửi báo cáo kèm minh chứng về cơ quan thường trực trước thời hạn nêu trên.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận phiên họp.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành Kế hoạch hành động 100 ngày, đẩy nhanh giải ngân, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án; xây dựng kế hoạch năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư trùng lặp.

Đồng chí cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại theo kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đẩy nhanh việc cụ thể hóa Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoàn thiện các quy chế liên quan theo đúng thời hạn.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Cơ quan Thường trực có trách nhiệm chuẩn bị nội dung tổng kết năm 2026 và xây dựng khung kế hoạch năm 2027; tiếp tục tham mưu kiện toàn các tổ công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của phiên họp trong việc xác định những nhiệm vụ cần triển khai ngay trong tháng 12, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị tốt cho năm 2027, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, lấy tiến độ, chất lượng và kết quả thực chất làm căn cứ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.