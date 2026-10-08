Lào Cai tập huấn sử dụng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tại 9 xã

Quang cảnh Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức 9 xã được giới thiệu, hướng dẫn thực hành trên 3 phân hệ chính của hệ thống, gồm: Dịch vụ công tiếp nhận, xử lý hồ sơ; giám sát giải quyết thủ tục hành chính; tổng đài 1022 tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị.

Nội dung tập huấn tập trung vào các thao tác nghiệp vụ như đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền; tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ; ký số, trả kết quả; tra cứu, thống kê và lập báo cáo. Học viên cũng được hướng dẫn theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng giải quyết hồ sơ, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình vận hành hệ thống.

Các cán bộ, công chức 9 xã tham gia tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai.

Thông qua thực hành trực tiếp, cán bộ, công chức được củng cố kỹ năng, thống nhất quy trình nghiệp vụ, hạn chế sai sót trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, những khó khăn, vướng mắc phát sinh được ghi nhận để phối hợp xử lý, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.

Hội nghị góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số của đội ngũ cán bộ, công chức, thúc đẩy vận hành thống nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; qua đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.