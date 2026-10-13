Lào Cai: Tập huấn phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai cho cán bộ, tình nguyện viên

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu; kỹ năng lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa; lồng ghép yếu tố giới và nhu cầu của người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai; tìm hiểu kiến thức cơ bản về máu, kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu và tiếp nhận máu tại cộng đồng.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên còn tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm phòng chống thiên tai gắn với đặc điểm của từng địa phương. Qua đó giúp các cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có thể vận dụng hiệu quả tại địa bàn mình sinh sống.

Anh Phạm Văn Hùng (Trưởng thôn Bản Phây, xã Dương Quỳ) cùng các học viên thảo luận, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai tại cộng đồng.

Trước đó, trong hai ngày (08 và 09/10), Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa cho đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tại các xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh.