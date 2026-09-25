Lào Cai: Tập huấn nghiệp vụ "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động báo chí"
Sáng 25/9, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động báo chí".
Diễn ra trong 3 ngày (25 - 27/9), lớp tập huấn do Nhà báo Hoàng Đức Long, Trưởng phòng Sản xuất thông tin đa phương tiện, Thông tấn xã Việt Nam giảng dạy. Tham gia lớp tập huấn có 45 hội viên, phóng viên, nhà báo.
Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng lấy thực hành làm trung tâm, giúp học viên khai thác hiệu quả các công cụ AI trong sáng tạo, thiết kế và tối ưu hóa sản phẩm hình ảnh phục vụ báo chí đa nền tảng.
Học viên được trang bị kiến thức về tư duy sử dụng AI an toàn trong báo chí; kỹ năng xây dựng ý tưởng, viết prompt và tạo ảnh minh họa; thiết kế infographic; phát triển bộ sản phẩm hình ảnh đa nền tảng từ một nội dung báo chí.
Cùng với yếu tố kỹ năng, nội dung tập huấn nhấn mạnh các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, bản quyền, dữ liệu và trách nhiệm khi ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, bảo đảm AI chỉ là công cụ hỗ trợ sáng tạo, không thay thế vai trò của người làm báo.
Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số, giúp đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh tiếp cận hiệu quả công nghệ mới, tạo ra sản phẩm báo chí hiện đại, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-tap-huan-nghiep-vu-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-ai-trong-hoat-dong-bao-chi-post910327.html