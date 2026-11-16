Lào Cai: Tập huấn nghiệp vụ điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã cho 170 đại biểu

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND các xã; lãnh đạo, công chức thống kê cơ sở; trưởng thôn và các điều tra viên thuộc 7 xã: Bát Xát, Trịnh Tường, A Mú Sung, Y Tý, Dền Sáng, Mường Hum và Bản Xèo.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 3/11/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời được hướng dẫn cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thu thập thông tin và quy trình tổ chức thực hiện cuộc điều tra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin, xác định mức thu nhập bình quân đầu người tại từng xã, phường, qua đó phản ánh thực trạng thu nhập và đời sống dân cư. Kết quả điều tra là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở để các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và triển khai các giải pháp phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Cán bộ Thống kê tỉnh Lào Cai - cơ sở Sa Pa hướng dẫn các đại biểu phương pháp thu thập thông tin và quy trình triển khai thực hiện cuộc điều tra.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn là hướng dẫn các điều tra viên sử dụng phần mềm thu thập thông tin trên thiết bị điện tử (CAPI). Thông qua ứng dụng này, điều tra viên có thể thực hiện phỏng vấn, ghi nhận và cập nhật dữ liệu trực tiếp vào hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả thu thập, quản lý, kiểm soát thông tin và hạn chế sai sót trong quá trình điều tra.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, hội nghị còn tập trung thống nhất phương pháp, quy trình nghiệp vụ, giúp lực lượng điều tra viên nắm vững yêu cầu, nâng cao kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, bảo đảm triển khai cuộc điều tra đồng bộ, đúng quy định.

Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ tham gia điều tra tại 7 xã được chuẩn bị về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trước khi triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm số liệu điều tra được thu thập đầy đủ, khách quan, chính xác, phản ánh sát thực tế thu nhập và đời sống nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2026 - 2030.