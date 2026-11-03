Lào Cai tập huấn Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương và đại diện các doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh đã bắt, khởi tố 87 vụ với 338 bị can liên quan đến hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc thông tin, dữ liệu cá nhân của người dân bị thu thập, phát tán, trao đổi, mua bán trái phép trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận, trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nêu những vấn đề còn khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai ở cơ sở để cùng phân tích, làm rõ và thống nhất giải pháp thực hiện.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại các ban, sở, ngành, địa phương và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương; đại diện các doanh nghiệp viễn thông và ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu được lãnh đạo Cục An ninh mạng (Bộ Công an) truyền đạt hai chuyên đề trọng tâm: Nhận diện nguy cơ xâm phạm dữ liệu cá nhân; giới thiệu Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành và những điều cần lưu ý trong quá trình triển khai Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Báo cáo viên Cục An ninh mạng (Bộ Công an) truyền đạt nội dung các chuyên đề.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tỉnh Lào Cai năm 2026. Trong đó, giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Hữu Trường, Công an xã Bảo Thắng; trao 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải cho các đơn vị triển khai cuộc thi hiệu quả nhất và 4 giải cho các đơn vị có nhiều thí sinh tham gia nhất.

Học sinh đoạt Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tỉnh Lào Cai năm 2026 tham dự hội nghị.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải Nhất cho đồng chí Nguyễn Hữu Trường, Công an xã Bảo Thắng.

Đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhì cho các cá nhân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh trao giải cho các tập thể.

Hội nghị không chỉ phổ biến những quy định mới của pháp luật, mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân ở tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần xây dựng tư duy mới, phương pháp mới và văn hóa mới trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Lào Cai trong kỷ nguyên phát triển mới.