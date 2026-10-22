Lào Cai tập huấn công tác thông tin đối ngoại, truyền thông chính sách và phổ biến Luật Báo chí năm 2025

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh đến 99 xã, phường.

Tham dự hội nghị có 480 đại biểu, gồm lãnh đạo, công chức Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí; lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại tại các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; cùng lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thông tin, truyền thông tại các địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hiếu cùng các chuyên gia đã truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm: phổ biến Luật Báo chí năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kỹ năng quản trị truyền thông, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá hình ảnh Lào Cai trên các nền tảng số; ứng dụng công nghệ số và AI nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hiếu truyền đạt nội dung tập huấn tại hội nghị.

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật, nắm vững và triển khai nghiêm túc các quy định mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về báo chí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin, bảo đảm sự phối hợp chủ động, thống nhất, hiệu quả giữa các cơ quan Nhà nước và cơ quan báo chí.

Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu và người được giao phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí cần được đề cao, gắn với yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ và minh bạch. Đây là giải pháp quan trọng để định hướng dư luận, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, phòng ngừa khủng hoảng truyền thông, hạn chế tin giả và thông tin sai lệch, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách và xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, minh bạch, trách nhiệm.

Học viên trao đổi nội dung tập huấn cùng giảng viên.

Đối với công tác thông tin đối ngoại, việc ứng dụng công nghệ số và AI trong quảng bá hình ảnh địa phương, truyền thông chính sách là cơ hội để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Công nghệ có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, xây dựng nội dung, sản xuất sản phẩm đa phương tiện và tiếp cận công chúng trên nhiều nền tảng.

Hội nghị tập huấn chú trọng việc định hướng phát huy giá trị của AI có trách nhiệm, trên cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, có kiểm chứng và có sự kiểm soát của con người.

Nội dung tập huấn góp phần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về báo chí, chất lượng công tác thông tin đối ngoại và hiệu quả truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai; hướng tới mục tiêu cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng, tạo sự đồng thuận xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.