Lào Cai tạo việc làm cho gần 30.000 lao động trong 10 tháng

Nhiều nhà máy đi vào hoạt động, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận, giới thiệu gần 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến tuyển dụng tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn về chính sách hỗ trợ, điều kiện và cơ hội việc làm ở nước ngoài, lồng ghép với hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại cơ sở, giúp người lao động tiếp cận thông tin và lựa chọn cơ hội việc làm phù hợp.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.

Riêng trong tháng 10, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 2.834 lao động. Trong đó, 220 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 1.155 người làm việc ngoài tỉnh. Lũy kế 10 tháng, có 1.325 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cùng với giải quyết việc làm, tỉnh tiếp tục triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm. Trong 10 tháng, có 10.220 lao động được hỗ trợ vay vốn, với tổng doanh số cho vay hơn 990 tỷ đồng.

Các dự án đầu tư được triển khai, tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động.

Thị trường lao động trên địa bàn cơ bản ổn định. Toàn tỉnh đã chuyển dịch 6.012 lao động từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 85,89% kế hoạch năm; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động duy trì ở mức 2%.

Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.